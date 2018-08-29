聚焦品格 打造優質國際城

2018年08月29日 04:11 中國時報 馮惠宜 、 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

不少民眾到場專注聆聽，關心台中未來。（黃國峰攝）

臺中市議長林士昌。（黃國峰攝）

台中市躍升台灣第2大都市，經濟蓬勃發展，臺中市議會舉辦107年度地方治理論壇，第8場以「台中生活好未來，有品環境再創新」為主題，邀集學者、議員提出精闢建言，與會學者聚焦在品格與創新，皆期許執政者能拿出良知，共同建設台中成為優質、有品的國際城。

臺中市議會舉辦地方治理論壇，以行動力為台中市未來發展，搭起學者與議員的交流平台。臺中市議長林士昌表示，台中市幅員遼闊，含括海線、山線、屯區、市區，每個地方都有發展特色，也都有各自需求。「地方治理論壇」系列共有10場次，就是希望能涵蓋各個地方的需要。

行銷觀光亮點

林士昌也期許這次論壇舉辦只是個開始，台中市議會開啟地方公共事務可以進行產、官、學的理性對話，而不是只有惡性的鬥爭，為全台開風氣之先。

這場論壇與談人包括中興大學運動與健康管理研究所副教授余宗龍、國立彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆、中興大學行銷系副教授蕭仁傑、廈門大學台研院經濟所副教授黃燕萍，及在地市議員朱暖英、黃馨慧等，就「台中生活好未來，有品環境再創新」深入論述，討論熱烈。

朱暖英期待年底新任市長能廣納民意，將增設公立托兒所幼稚園、徹底解決空汙、停止中電北送、加強觀光亮點行銷等人民關心的問題，組成政策小組並一一落實。

黃馨慧指出，西屯區筏子溪以東有新光三越、秋紅谷，還有逢甲商圈，是生活區，而筏子溪以西有中科、工業區是生產區，中間還有一塊生態區，生產區、生態區、生活區，只要好好規畫，西屯就可以成為一個「三生」有幸的地方。

余宗龍與蕭仁傑都認為，加強品格教育與素養相當重要；劉兆隆則強調，台中在追求偉大的過程中，似乎應更重視軟體建設的發展。

做好環境保護

黃燕萍以廈門城市發展經驗指出，廈門市在2014年氮氧化物總排放量為3萬992噸，黃標車為主要汙染因素，廈門市在2014至2017年分階段實施限行及補貼淘汰黃標車5萬多輛，逐漸改善空汙，一個城市最重要的就是環境保護，做好環境保護才能促進民眾健康。

(中國時報)