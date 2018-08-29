增道德水平 有賴教育施政

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市生活環境要如何再創新？參加臺中市議會地方治理論壇的學者認為，在硬體建設達到相當水準後，必須推動軟體建設，尤其「品格」非常重要，建議從教育及施政等方式發展「以人為尊」的有品社會。

要如何達到有品及創新？中興大學運動與健康管理研究所副教授余宗龍表示，需要時間及身教來改變，可從運動精神提供社會教育及自我砥礪效果，他並以亞運體操賽項為例指出，選手因忽略向現場觀眾及裁判敬禮，而慘遭扣分而痛失金牌。

余宗龍說，台中市以智能、創新及品格城市著稱，建議城市的發展策略不能單抄襲國外，要有差異化，除發展各區特色，還要思及整體規畫。

國立彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆表示，國人喜歡至日本及歐美等國旅遊，因具有以人為尊、乾淨、有禮及歷史文化等誘因。大陸人士對台灣捷運族搭手扶梯自動靠右站、垃圾不落地等成果，認為在大陸要達到這種自我規範實在太難。

劉兆隆說，希望推動軟體建設，發展「以人為尊」的有品社會，讓市民以台中市為榮。他建議，政府要創造誘因，讓市民願意遵守相關規定，例如透過媒體及重罰等方式。

中興大學行銷系副教授蕭仁傑指出，市政建設不能只講美化而不深耕，要真正落實建設。台灣長期以來有人推動去中化，要拋棄傳統的文化，連好的傳統都要丟掉，若忘記傳統在哪裡，這是很嚴重的問題。

「台灣未來要推動有品！」蕭仁傑表示，「有品」就是「道理」，歐美社會很重視，但是台灣卻逐漸在流失，站在教育第一線的人，都會發現台灣的品格教育越來越不夠，他建議要從教育及施政來導正。

廈門大學台研院經濟所副教授黃燕萍指出，廈門與台中市的面積、人口數及人口密度相當，她以「交通先行」、「注重效率」、「環保優先」及「開放創新」等面向，分享廈門城市發展經驗，就交通建設、空汙防制及自貿區開放等過程提供參考。

(中國時報)