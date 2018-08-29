增道德水平 有賴教育施政

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市生活環境要如何再創新？參加臺中市議會地方治理論壇的學者認為，在硬體建設達到相當水準後，必須推動軟體建設，尤其「品格」非常重要，建議從教育及施政等方式發展「以人為尊」的有品社會。

要如何達到有品及創新？中興大學運動與健康管理研究所副教授余宗龍表示，需要時間及身教來改變，可從運動精神提供社會教育及自我砥礪效果，他並以亞運體操賽項為例指出，選手因忽略向現場觀眾及裁判敬禮，而慘遭扣分而痛失金牌。

余宗龍說，台中市以智能、創新及品格城市著稱，建議城市的發展策略不能單抄襲國外，要有差異化，除發展各區特色，還要思及整體規畫。

國立彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆表示，國人喜歡至日本及歐美等國旅遊，因具有以人為尊、乾淨、有禮及歷史文化等誘因。大陸人士對台灣捷運族搭手扶梯自動靠右站、垃圾不落地等成果，認為在大陸要達到這種自我規範實在太難。

劉兆隆說，希望推動軟體建設，發展「以人為尊」的有品社會，讓市民以台中市為榮。他建議，政府要創造誘因，讓市民願意遵守相關規定，例如透過媒體及重罰等方式。

中興大學行銷系副教授蕭仁傑指出，市政建設不能只講美化而不深耕，要真正落實建設。台灣長期以來有人推動去中化，要拋棄傳統的文化，連好的傳統都要丟掉，若忘記傳統在哪裡，這是很嚴重的問題。

「台灣未來要推動有品！」蕭仁傑表示，「有品」就是「道理」，歐美社會很重視，但是台灣卻逐漸在流失，站在教育第一線的人，都會發現台灣的品格教育越來越不夠，他建議要從教育及施政來導正。

廈門大學台研院經濟所副教授黃燕萍指出，廈門與台中市的面積、人口數及人口密度相當，她以「交通先行」、「注重效率」、「環保優先」及「開放創新」等面向，分享廈門城市發展經驗，就交通建設、空汙防制及自貿區開放等過程提供參考。

(中國時報)

聚焦品格 打造優質國際城 陳政顯 整合地方資源 爭取市民福…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。