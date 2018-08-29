好房網未平衡報導 學者質疑不專業

2018年08月29日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

企業自媒體應有分際

信義房屋認為好房網報導不實，且對負面新聞，未平衡報導涉嫌妨害名譽，昨向北檢遞狀提告。台大生物產業傳播暨發展學系助理教授林如森說，媒體報導負面新聞，若沒有找當事對象平衡，這不符合新聞專業。他強調，任何媒體都要為自己言論負責，報導不實，就可能涉及法律責任。

網路時代，辦媒體相對容易，許多企業已擁有自己的媒體，例如雄獅集團辦《欣傳媒》、永慶房屋辦《好房網》。這股趨勢難以抵擋，未來只會更普遍。但該謹守什麼分際？學者表示，企業辦的媒體也要自律及善盡作為社會公器的責任，且應該在媒體上主動揭露和企業之間的關係，這樣在報導到涉己或競爭對手的新聞時，讀者自動會有警覺性，決定該相信多少。

不實報導 恐涉法律責任

世新大學資訊傳播系教授賴鼎銘說，企業辦媒體，難免會為自己做行銷，有時候還會報導到競爭對手，因此，他認為，企業的自媒體應該在主網頁上揭露和企業之間的關係，讓觀眾看新聞時，心裡有個底，以決定要相信幾分。

佛光大學傳播系系主任徐明珠也表示，隨著科技不斷進步，媒體形式與特性隨之改變，像隸屬永慶房屋的《好房網》，網頁一部分功能在於經營企業公關，但即使是自媒體，同樣也是媒介，擁有媒體的告知功能，須能夠對閱聽大眾傳遞訊息，並秉持事實來傳播，即網站或企業本身，對於消息的傳遞應建立起把關、守門的機制，確保訊息的正確性。

社會公器 理應把關自律

徐明珠強調，現在社群媒體很發達，民眾或企業組織都會經營臉書或Youtube，打破了傳統媒體的界線，媒介經營變成「由下而上」，並且形式多元，但媒體的終極目標依舊是「to the public」，也就是向大眾傳遞訊息，企業網站雖可以此行銷自己的產品，但做為媒體，建議還是要自律，並善盡媒體作為社會公器的責任。

曾擔任記者工作多年的台大助理教授林如森就說，媒體報導負面新聞，若沒有找當事對象進行平衡，這不符合新聞專業。企業用自己所屬媒體攻擊對手，雖涉及道德問題，但也可能是一種行銷策略，或許他們有算過，最後不管如何都能承受或得利。

不過，他強調，任何媒體都要為自己言論負責，如果報導不實，就可能涉及法律責任。

台藝大廣播電視學系助理教授單文婷更表示，台灣是言論自由的國家，現在很多自媒體當道，任何人、團體或企業，都享有充分的傳播權利。但企業的自媒體，同樣必須受到媒體相應的規範，包括報導的內容是否公正、合法，是否負責任地扮演「守門人」的角色。

(中國時報)