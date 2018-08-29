港大副教授殺妻 木箱藏屍

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中國時報
李文輝╱綜合報導

港大副教授殺妻也會傳染？香港中文大學麻醉及深切治療學系副教授許金山，3年多前涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女案，甫於22日在高院開庭。28日在香港大學又傳出另起殺妻案，該校機械工程系副教授張祺忠，涉嫌將妻子用電線勒斃後，裝入行李箱，再藏在辦公室密封木箱中，謊報失蹤，港警調閱監視器追出事有蹊蹺，依殺人罪嫌將張男逮捕。

港媒報導，53歲凶嫌張祺忠與妻子陳慧文的女兒，在本月16至20日離家出走，夫妻為此事爭吵，張在20日報警指妻子在17日失蹤，警方一直沒找到人，直至昨天中午，才在張的港大黃克競樓辦公室，發現有口木箱，經打開後，發現陳慧文的遺體只穿著內衣褲，有電線纏頸，就藏在裡面，已經發脹。

警方研判，案發第一現場疑是香港薄扶林沙宣道港大偉倫堂宿舍，死者遇害後，遺體先被放進行李箱，再用木板自製外箱，把行李箱放入木箱密封，搬移到辦公室，由於密不透風，警方一開始搜索時，起初並沒有聞到屍臭或看出流出屍水。

據了解，涉嫌殺妻的張祺忠自1992年開始在港大任教，在校從事智能自動檢測系統及神經網路等研究。還是港大校委，也是他居住宿舍舍監。張向港警報案妻子「失蹤」後，他還曾向學生發出電郵，要學生不要擔心。

港警在受理張妻失蹤報案後，由重案組接手調查，從監視影像發現，張妻並沒有離開宿舍紀錄，卻發現張曾經利用一輛板車，搬運木箱到辦公室，進而找到藏屍木箱。消息另指出，失蹤的張男女兒，已證實安全。

(中國時報)

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