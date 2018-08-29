《延禧攻略》總製片人 強斬瓊瑤緊箍咒

2018年08月29日 04:11 中國時報 鄭薇心／台北報導

清宮劇《延禧攻略》日前風光下檔，圈內人估計可獲利新台幣15億元。《周刊王》調查，4年多前，《延禧攻略》總製片人兼編劇于正捲入抄襲風暴，與言情才女瓊瑤對簿公堂，最後敗訴判賠，于正低潮時曾至香港散心，被一名命理大師直斷「2018年會更好」，于正果然靠著《延禧攻略》翻身，斷開瓊瑤緊箍咒！

《周刊王》致電于正手機，對方皆關機，他所屬的「歡娛影視」CEO楊樂則表示，無法趕在截稿前安排于正受訪。至於香港算命師預言一事，楊樂回應「只回答專業性問題」，另諸如有關瓊瑤等等提問，她說不便回答。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今年6月盛大舉行競選辦公室啟用儀式，日前因未依法提出室內裝修、用途變更、竣工等三大申請，就派人進駐辦公，遭新北市工務局開罰6萬元，且要求限期完成竣工申請及用途變更。對此，蘇辦發言人黃韋鈞表示，施工廠商月前已依法向新北市府申請使用執照變更暨室內裝修程序，且已通過書面審查。

《時報周刊》報導，即將推出新戲《初戀的情人》的潘慧如，18歲時急著想嫁給學長男友，卻因為婚結不成，決定兵變！《周刊王》本期附贈「G奶萌妹」喵娘娘跨頁美照！

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(中國時報)