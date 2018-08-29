網路售屋夯 正負評難辨

2018年08月29日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

行動裝置普及，網路看屋、售屋當紅，不過許多正負評訊息的背後，真假難辨，民眾如何不受真假參半的行銷話術影響，買到好屋，信義房屋企研室專案經理曾敬德認為，參考業者品牌力，或藉由曾交易的親友口碑，以及實地現場看屋，避免錯過好屋，或因網路無法看到細節而買錯房子。

早年購屋資訊有限，也無不動產說明書，那時信義房屋即思考「買一支幾百元的吹風機都有附說明書，買賣幾千萬元的房子為什麼反而沒有說明書？」進而推出不動產說明書，希望讓產品透明化。如今資訊爆炸，網路行銷不動產，正負評充斥，民眾反而難從中分辨真假。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，現代人生活忙碌，買屋前看房子，變重精不重多，所以真的沒有時間看屋，其實影音看屋是項很好的選擇，可先把看中意的房子選出，縮短四處看屋的時間，更有效率的買到自己心目中的房子。

但她提醒消費者，網路購屋雖然十分方便，但有很多細節仍是沒有辦法取代傳統看屋，包括房屋本身可能出現的瑕疵，這一點是值得注意的。

曾敬德也說，現代人習慣先從網路篩選產品，不論行銷話術講得多天花亂墜，最終總會帶到產品設計規畫，網路上的降價特區，在實際登錄資料日益充實下，是否真便宜也是「僅供參考」，但要留心的是即使同一棟樓不同樓層、裝潢、座向都會影響價差，因此輔以實地看屋是有必要的。

至於目前房仲店頭據點數僅次超商，競爭日趨白熱化，以致業界彼此透過網路相互攻訐，讓消費者霧裡看花，徐佳馨指出，房產少數同業競爭與惡意攻訐，因多數沒有進入訴訟程序，也很難判斷是非，民眾除從品牌、口碑調查外，也可透過買賣過房屋的親友提供優質服務的經紀人，相對較有保障。另外，品牌總部提供多少客戶服務資源也可作為重要的參考依據。

業界人士指出，優良且合法的房仲業者，除了基本專業證照外，最重要的是擁有客戶好口碑。強調品牌信用的房仲業者，不僅積極維護公司信譽，更重視對客戶的承諾與服務，透過強化員工的專業訓練，留心客戶需求，保障客戶應得的權利。

(中國時報)