時力北檢抗議 遭嗆當立院質詢

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

中南部豪雨成災，朝野各黨關注災情及救災情況，唯獨時代力量昨到台北地檢署「抗議」體協灌票案緩起訴，北檢發言人周士榆出面接受陳情時，當面嗆時力立委黃國昌「這裡不是立法院質詢，我只是來接受民眾陳情，不是向立委說明」，周並說，檢方內部有監督系統，本案會送高檢署再議。

棒協4個單項體育協會5名高層，被控涉嫌蒐集個資換票互灌人頭會員，遭北檢緩起訴，時力立委黃國昌、徐永明不滿，批評北檢緩起訴是「濫權瀆職」，率多名時力市議員候選人到北檢抗議，還下戰書要求檢察長邢泰釗出面說明。

由於黃國昌要求檢察長邢泰釗出來說明，邢有事人不在北檢，周士榆代表北檢出面接受陳情時，言談間給黃國昌「軟釘子」，周強調只是接受民眾陳情，不是來說明，因為內部有監督系統，會送高檢署再議。

他義正辭嚴說，因為這裡不是立法院質詢，他們只接受民眾陳情，要傾聽人民聲音，做任何決定都是個別檢察官獨立行使職權，他們必須加以尊重，社會上有任何聲音，也會檢討。

周也強調，本案是目前所知，違反個資法處罰最重的案例，緩起訴也不是確定的結果，會依職權送高檢署再議。

黃、徐昨率同多名體改人士、時力新北市議員參選人「跨區」到北檢大門口抗議，結果維持秩序的員警比抗議人數還多，引起路過、洽公民眾側目，儼然是「選舉造勢大會」。

(中國時報)