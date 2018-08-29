新聞透視－黃立委 別把手伸進司法

2018年08月29日 04:11 中國時報 蕭承訓

時代力量立委黃國昌、徐永明帶著新北市議員參選人到台北地檢署外踢館，反被北檢發言人周士榆回嗆該處不是立法院。的確，地檢署不是立委質詢的舞台，更不是選舉造勢的場子，時力黃國昌逾越職權到地檢署外帶頭陳抗，不僅浪費警力維持秩序，還想把手伸進司法，枉為法律人。

立委是立法者，不是執法者，檢察官偵結案件，要做如何處分，自有其考量，黃國昌不滿北檢對4個單項體育協會5名高層所為緩起訴處分，北檢仍會依職權將全案送高檢署審核，若有不妥，便會發回再議，這是法律既定程序，就是避免檢察官有所疏漏。

例如，之前群聯電子董事長潘健成涉違反證交法，新竹地檢處分緩起訴，高檢署即認為偵查不完備，發回再議，換言之，這些體協高層的緩起訴能否成立尚未定案，黃立委大可等到高檢署的結果再為評論。

況且，北檢也說該案是目前所知違反個資法處罰最重的案例，黃可以在案件拍板後，在立院開記者會，針對檢方緩起訴的疑慮，一一說清楚，不該在司法尚未論斷前，就找來要選舉的參選人到場打知名度，模糊抗議訴求。

黃國昌曾批評蔡英文總統的司改是空口說白話、大拜拜，並在上個會期轉換跑到進入司法及法制委員會，聲稱將努力推動司法改革，更批評法務部的假改革，但會期結束，不見其所推動司改有任何成果，卻看到黃立委跑到地檢署抗議個案。

司改最重要的就是防堵外力介入干預司法，黃國昌要找北檢檢察長下戰帖講法律，但地點不該是在司法機關，而應是在立院。

(中國時報)