自帶親孫補助少 議員逼骨肉分離

議員高嘉瑜質疑，準公共化托育補助制度設計違反人性，迫使有照爺奶保母「自己的孫子不能自己帶」，否則補助差一大截。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

行政院推動準公共化托育政策，有受保母訓練的爺奶若將孫子給別人帶，家長可獲中央、地方加總1萬元補助，但若爺奶自帶親孫，就只能領4500元補助。有民眾向議員高嘉瑜陳情，現在孫子只能「交換帶」，她質疑這種制度違反人性，難道在逼人「骨肉分離」？要求市府積極向中央反映問題。

準公托禁爺奶 違反人性

高嘉瑜28日在議會質詢指出，家長若將孩子送給受過保母訓練的親爺奶帶，每月可獲4500元，給領有保母證照的親爺奶帶，則可獲5500元，新制上路後均由地方政府支應；但若將孩子送給別的有照爺奶帶，則可獲中央6000元加地方4000元補助，金額差一大截。

許多民眾向高嘉瑜反映，明明是有受訓、領照的保母，卻不能帶自己的孫子，得跟別人「交換帶」，否則中央沒有補助，這是很奇怪的現象，根本是違反人性，迫使民眾骨肉分離。

社會局婦幼科長鐘雅惠表示，因中央不允許爺奶保母加入準公共化服務，全國都面臨相同問題，之前積極向中央反映但至今仍無解，由於1萬元補助有6000元是中央發放，北市也無從干涉。

保母簽約新制 已逾750人

高嘉瑜接續說，準公共化托育政策8月上路，統計到21日，北市2371名合作保母只有535人簽約新制，比例才23％。她認為，北市托育補助現階段仍是挖東牆補西牆，無法跟中央接軌，她要求社會局提出具體方案，鼓勵保母盡快簽約。

對此，鐘雅惠表示，近期社會局積極辦理說明會，簽約數有愈來愈多，目前保母已突破750名簽約，後續仍會持續宣傳。

(中國時報)

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