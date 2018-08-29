就服成果佳 朱酸台南沒做

2018年08月29日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市勞工局28日市政會議提出新北近來勞動政策的對策與成果，強調是除北市外，5都中第一個接辦就服站的直轄市；市長朱立倫說，他堅持中央、地方事權統一，新北第一個做到，但他也很訝異台南到現在都還沒有做，連國立高中職也不願意接手，讓他覺得很奇怪。

勞工局長許秀能28日在市政會議提出「就業＠新北」專題報告，針對「事權不清一市兩制」、「青年失業率高」、「中高齡早退」及「身障就業不易」等問題提出對策與成果。

運用VR提升尋職戰力

許秀能說，新北升格前面臨轄內中央及市府就業服務據點服務不連貫、民眾忙於奔波，在市長朱立倫支持下，向中央爭取接辦，2016年全面接辦中央的三重、新店、板橋三據點，並在2017年加碼成立新莊、汐止、淡水三站，更走向基層、深入鄰里到寺廟、活動中心駐點，並導入科技，運用VR求才系統及虛擬面試系統，提升尋職競爭力。

青年失業率全台最低

朱立倫指出，新北市升格後他堅持中央、地方事權統一，新北是全台第一個，他指出，台南市升格後到現在都還沒有做，「賴清德都做了一年院長了」，到現在台南還不願意做，連國立高中也不願意接，讓他覺得很奇怪。

朱立倫說，新北青年失業率7.8％是全台最低，與鄰近台北、桃園相比低非常多，很多市民都不知道青年政策的成果，另外新北提供10.8萬中高齡就業機會，而身障朋友就業問題，新北進用率提高19％，這是大家努力的成果。

(中國時報)