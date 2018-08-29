就服成果佳 朱酸台南沒做

新北市除了承接中央就服站，近年也陸續成立許多就業服務站，圖為淡水就業服務站成立揭牌儀式。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市勞工局28日市政會議提出新北近來勞動政策的對策與成果，強調是除北市外，5都中第一個接辦就服站的直轄市；市長朱立倫說，他堅持中央、地方事權統一，新北第一個做到，但他也很訝異台南到現在都還沒有做，連國立高中職也不願意接手，讓他覺得很奇怪。

勞工局長許秀能28日在市政會議提出「就業＠新北」專題報告，針對「事權不清一市兩制」、「青年失業率高」、「中高齡早退」及「身障就業不易」等問題提出對策與成果。

運用VR提升尋職戰力

許秀能說，新北升格前面臨轄內中央及市府就業服務據點服務不連貫、民眾忙於奔波，在市長朱立倫支持下，向中央爭取接辦，2016年全面接辦中央的三重、新店、板橋三據點，並在2017年加碼成立新莊、汐止、淡水三站，更走向基層、深入鄰里到寺廟、活動中心駐點，並導入科技，運用VR求才系統及虛擬面試系統，提升尋職競爭力。

青年失業率全台最低

朱立倫指出，新北市升格後他堅持中央、地方事權統一，新北是全台第一個，他指出，台南市升格後到現在都還沒有做，「賴清德都做了一年院長了」，到現在台南還不願意做，連國立高中也不願意接，讓他覺得很奇怪。

朱立倫說，新北青年失業率7.8％是全台最低，與鄰近台北、桃園相比低非常多，很多市民都不知道青年政策的成果，另外新北提供10.8萬中高齡就業機會，而身障朋友就業問題，新北進用率提高19％，這是大家努力的成果。

(中國時報)

自帶親孫補助少 議員逼骨肉分離 體育老師不足 上課照本宣科

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。