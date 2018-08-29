體育老師不足 上課照本宣科

桃園市議員萬美玲、劉茂群指出，桃園市體育老師連續3年未開缺，兼任情況嚴重。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

號稱體育大市的桃園市，體育老師缺額竟連續3年掛零，市議員萬美玲、劉茂群指出，基礎體育師資短缺不足，由其他老師兼任，因而出現老師上課照課本念「體育」的怪現象。

兼任老師教跳馬 用說的

議員指如跳鞍馬，在課堂解釋如何跳卻沒實際操作，又如打籃球，科任老師撐著傘在旁教學生上籃，真是紙上談兵。教育局回應，將調查各校情況，並於明年度辦理國小體育類科教師甄選。

「難道學生看完書本上的體育教學就會打籃球、游泳嗎？」萬美玲、劉茂群說，兼任老師對體育不在行，跳鞍馬要怎麼教？竟然是在教室解說，先助跑再跳起，「沒人示範，學生怎麼學？」另外，怕太陽曬的女老師還要教籃球課，議員說，女老師撐著陽傘，「口頭教學生3步上籃，這樣學得會嗎？」

議員出示國民小學教師甄試各縣市近3年體育教師缺額比較表，發現6都每年都有招體育教師，但從2016年到2018年間，桃園市居然體育教師開缺是零，「教育局不重視體育教育，體育老師約有一半都是代課老師」許多優秀的體育專科流浪教師，無法留在桃園，只好到外縣市服務。

議員質疑教局數據膨風

教育局表示，2018年度計有24所小學聘有專任運動教練27人，另計有19所小學設置體育班，2017學年度統計教授一般國小體育課正式教師計有859位，其中具有體育專長教師資格計有483位，比例為56.23％。不過萬美玲質疑56.23％數字是膨風，只要參加C級研習就能取得體育老師資格，是未達55％就不能獲得中央補助。

(中國時報)

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