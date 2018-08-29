嘉縣府員工 捐1日所得賑災

2018年08月29日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

0823豪雨成災，在中央和各縣市政府援助下，嘉縣共部署200餘台抽水機在淹水區域加強排水，特別針對已淹了6天的東石鄉掌潭村集中火力開抽，至昨為止，掌潭積水已從前一天最高150公分下降到60公分，3天內抽光積水目標看似不難達成，考量災民重建所需經費龐大，縣府除成立救濟專戶，28日縣府員工也在縣長張花冠號召下，捐出1日所得賑災。

東石布袋淹水已見紓緩

經過連日搶救和緊急調度抽水機，東石鄉和布袋等低漥地區淹水情況已見紓緩，昨晚間考試里、塭仔、東崙村已脫離淹水狀態，至於最嚴重的掌潭積水最高只剩60公分，最低20至30公分，另縣府也向民間調度一台超大型抽水機，力求3天內完成行政院長賴清德指示的任務。

畜禽業災損達1.24億元

昨在與行政院長賴清德的視訊會議上，張花冠指她和副縣長吳芳銘連日勘災，身上都出現紅疹，要求衛福部和環保署備援消毒水一定要優先支援嘉縣，應付災民的需求，未來掌潭村東南兩側也要請中央協助施作15公里堤防，以有效防止水患，賴清德當場承諾後續治理工程他一定會親自督導執行。

另強降雨造成嘉縣畜禽業損失嚴重，全縣共86場受災，損失家畜禽近86萬隻，災損金額達1.24億元，在國軍等相關單位全力協助下，28日陸續完成動物屍體清運工作，大量動物屍體除送化製場，多數都運往焚化爐燒毀。

(中國時報)