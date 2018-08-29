滯洪池灌爆 高市道路變河川

2018年08月29日 04:11 中國時報 李義 、 曹明正 、 柯宗緯 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

西南氣流發威暴雨炸裂造成高雄巿100多處積水，連滯洪池也被灌滿灌爆，積水溢流，讓道路變成河川；不僅陸上淹水，連國內外航空班機也遭殃，被迫取消部分班次。

凌晨就陸續傳出災情，仁武區、燕巢等區多處積水、部分路段塌陷，鳳仁路周邊道路與巷弄積水及腰，不少住戶昨晚不敢睡，紛紛在門口架起擋水板，邊掃水邊警戒。

新興區民生路段、中正路段、民族路段、河東路等大小街道多處開始積水，同愛街積水達30公分，中正四路文武街至自強路口水淹約10公分，機車道因此管制，民族二路段積水最深則達小腿處。

鼓山區鼓山三路、九路四路口，因地勢較低，清晨5、6時許積水約30公分，7時過後水才開始慢慢退去。華安、馬卡道路也因為連夜暴雨，水淹達40公分，人車無法通行。

豪雨遮眼 騎士慘摔

雖然警方迅速拉開封鎖線在積水道路警戒提醒用路人，仍有郭姓女騎士因豪雨視線不佳，壓到馬路上坑洞自摔、四肢挫傷，被警方救起送醫。

不少民眾清晨起床得知停班停課，紛紛把汽車開上九路、青海、中都、願景橋停放以免成了泡水車。

逢雨必淹的原高雄縣市交界處的澄清路，可蓄水10萬噸寶業里滯洪池，運作6年不曾淹水，但降雨量太大，滯洪池來不及放洪，被灌滿灌爆溢流出來，造成澄清路變成澄清河，沿線商家都泡在水裡。可蓄洪11萬噸的本和里滯洪池也是被灌滿灌爆，溢流至明誠路。

六龜甲仙 居民撤離

高雄通往台南龍崎的主要道路高182縣道29K處邊坡土石滑落造成交通中斷，經搶修已恢復通車。國軍第四作戰區也派遣兵力前往六龜、甲仙等區協助區公所撤離居民。

高雄國際機場國內線包括華信、遠航、德安飛澎湖、七美、金門等共計9班取消，及國際線澳門航空取消飛澳門。

(中國時報)