北藝追加7.6億元 議員批錢坑

2018年08月29日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北表演藝術中心因承包商倒閉前年底全面停工，北市府拆為外牆及內部裝潢兩個標案重新發包，但因減項招標造成工程款、技術服務費等經費增加，估計需追加7.67億元，教育委員會28日到場現勘，議員痛批市府根本是拿刀架議員脖子，任由市府宰割。對此，工務局長彭振聲允諾，此次追加預算後不會再追加，整體工程預計2021年竣工。

原本造價近54億的北藝中心，2014年先追加預算至59餘億元，前年承包商無預警倒閉全面停工，因工程經費龐大，且涉及合約糾紛、建材歸屬等問題，無廠商願意承接，市府去年拆為外牆及內部裝潢兩個標案，其中內裝部分經3次流標，後減項招標，加上委託技術服務費、施工費等增加，市府將再追加7.67億預算。

議員王鴻薇、陳重文、厲耿桂芳、李建昌、王威中昨到場勘查，瞭解工程進度及現況，議員最關切北藝中心何時能完工？究竟還要追加多少預算？文化局長鍾永豐表示，外牆及內部裝潢已經完成招標陸續復工，預計2021年完工，目前尚缺7.67億元，希望議會支持追加預算。

陳重文、王鴻薇、李建昌質疑，北藝中心根本是錢坑，當初議會同意追加預算案，沒想到市府竟自行減項招標，完全沒有告知議會，不斷追加預算，議員只能任憑市府宰割，又不能不同意，不然就變成國際蚊子館，甚至不斷拆成多個標案追加預算，要求市府明確訂定工程預算。

彭振聲解釋，前承包商積欠下游協力廠商上千萬，若沒有協調及分期恐會增加工程難度，因此拆成多個標案分頭處理。議員追問是否還會再追加預算，彭振聲承諾不會再增加。

(中國時報)