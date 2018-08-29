豪雨過後 桃警嚴防竊車率增加

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中國時報
／桃園報導

全台日前壟罩在豪大雨中，桃園市政府警察局刑事警察大隊統計，過往在豪大雨之後，由於泡水車的零件汰換、出售等，不少地區的車輛失竊率反而會增加，甚至發生回收泡水車後搭配贓車出售的「借屍還魂」事件，民眾千萬要特別注意。

台灣近日受熱帶性低氣壓影響引發豪大雨，8月23日起連續發布豪大雨特報， 桃園市刑大表示，由於大雨頻傳，不少車主的車輛因為來不及移走而成為泡水車，依照過去案例，在大雨過後汽、機車維修市場零件可能出現大量需求，相關的犯罪行為也會增加。

市刑大指出，由於泡水車維修費用高、轉賣不划算，不少車主會謊報失竊詐領保險金，坊間上也會因為汽、機車維修市場零件需求衍生竊車案件，其中以汽車行車電腦、安全氣囊、音響主機為最主要目標，甚至會有業者上演「借屍還魂」，回收泡水車後利用合法證件搭配贓車出售。

市刑大表示，為了防止類似事件發生，已結合村里鄰長加強犯罪預防宣導，並在桃園市內的汽、機車修配業、中古汽、機車買賣行及材料交易處所等易銷贓場處布線查緝。

市刑大強調，水患後包括農產品市場需求也增大，目前已針對農產品區及存放處所加強防竊，並結合民力規畫專線巡邏勤務，同時主動聯繫所轄保險公司，針對異常理賠立即通報警方介入偵辦。

(中國時報)

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