加班費領到滿 潭子區長挨批

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市潭子區長劉俊信28日在市議會備詢，遭藍綠市議員連番炮轟，指他加班費領到滿，排擠部屬加班費額度，私聘區政顧問等；綠營市議員鄭功進更直批「不要為了一個人，做違背良心的事！」劉俊信回答說，他合法編預算、合法執行，聘區政顧問與選舉無關。

國民黨籍市議員質詢說，劉俊信在龍井、梧棲當區長時13個月，平均月領2萬加班費，因公所加班費額度有限制，劉領掉一大半預算，部屬加班無錢可領。劉俊信表示，為社會國家及鄉親需要，該領的都要領；不該領的他一毛也不會領。

民進黨市議員蕭隆澤、謝明源與陳淑華聯合質詢，曾任潭子鄉長的蕭隆澤說，劉俊信是唯一聘65位區政顧問的區長，且任期1年；區公所還花錢製做背心、證書，但都沒看到編列相關預算，區長不能只用自己的見解花錢。

民政局長游湧志指出，可不可以聘區政顧問，在法律上還不清楚。蕭隆澤轉問人事處長陳杉根，陳回答以前是依法行政，法律有規定的可以做；現在法律沒有規定的積極去做，應算是積極行政。在意的是預算是哪裡來？

民政局表示，區政顧問均為無給職，目的是強化為民服務效能，多由地方熱心人士擔任；潭子區公所聘任無給職區政顧問，相關經費支出僅印製聘書及為民服務背心等費用。

(中國時報)