野崎孝男煮麵送愛 發起募款

日本人野崎孝男（右）邀集異人館總經理林岡立（左）發起募款，所得全數將捐給受災最嚴重的台南市及嘉義縣政府。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

823豪雨造成台南、嘉義淹水災情慘重，日本人野崎孝男繼25日前往麻豆災區煮拉麵，溫暖災民的胃和心後，親眼目睹淹水慘況的他，進一步邀集異人館總經理林岡立發起募款，全額將捐給受災最嚴重的台南市及嘉義縣政府。

曾任記者、東京都區議員的野崎孝男來台迄已11年，說得一口流利中文，他說，2008年獲教育部獎學金來台攻讀博士，當初沒錢、沒資源，靠每月3萬元獎學金，5年如願抱回學位。台灣人的恩惠讓他銘記於心，取得博士學位後也娶了台灣妻子，並開起平價拉麵店。

0206南台大地震，野崎孝男當時就走進災區煮拉麵、送便當，今年0206花蓮地震，他再度前進災區送愛。上周五，他從新聞看到麻豆水患嚴重，有受災戶礙於聯外道路全淹，只能餓肚子，隔天二話不說帶著食材到麻豆就地煮拉麵，當天煮了150碗麵，他也預計待開學後，徵詢學校意願後，將再前進災區學校烹煮拉麵。

「我不覺得在做公益，而是一種分享。當初是台灣人民納稅錢，助我完成學業，現在是我能分享自身資源的時候，沒有理由不做。」他說，災後亟待重建，災民工作停擺、三餐成問題，因此動念募款，希望為損失嚴重的南台灣居民，帶來一些溫暖。

募款理念獲得異人館業者響應，即日起至9月15日到Mr拉麵捐50元可獲等值薯條一份，到全台異人館以50元購買南台灣水災募款限定明信片，內含2張異人館個人套餐8折優惠，募款總額將全數捐台南、嘉義，由2縣市政府提供受災戶。

野崎孝男說，Mr拉麵全台9家門市、異人館32家，有感於北部民眾對南部水患較無感，全台門市都發動募款，「銅板價就能略盡棉薄之力」，希望喚起更多人體認南部水患之苦。

(中國時報)

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