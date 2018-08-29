暴雨轟炸 鼓山路塌鳳山屋倒

2018年08月29日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

西南氣流挾帶豐沛水氣，28日清晨連續轟炸高雄，最大時雨量達85毫米，鼓山區萬壽山橋旁路面地基不堪掏空，路陷長20公尺、寬7公尺，緊急封閉。豪大雨也造成鳳山1戶舊式磚造房子屋頂倒塌，84歲老翁經警消攙扶脫困。

代理巿長許立明28日下午2時現勘萬壽路坍塌災情，由於山腳下興宗里有10餘戶人家，指示區公所先協助撤離、安頓，工務局也以帆布覆蓋已裸露坡面，避免雨水沖刷，擴大地基流失，技師公會並持續監控橋梁、擋土牆。

工務局指出，坍塌路面近日因大雨不斷早先已出現滑動，28日塌陷後，經與技師公會勘查初判，因壽山土壤含水量太高，失去承載力，導致側向土壓及水壓變大，將地錨拉斷，擋土牆並因遭土壓推擠側滑，土壤流失路陷。

鳳山區三民路28日上午9時許，豪大雨突然伴隨轟隆聲響，街坊發現是1戶舊式木質磚造老屋屋頂、外牆竟然倒塌，磚瓦散落一地，84歲獨居葉姓老翁坐在屋內受到驚嚇、不知如何是好，鄰居通報警消後，幫忙將葉翁攙扶出來。

當時正值大雨滂沱，葉翁僅著上衣、短褲，淋得一身溼，旁人見狀幫忙撐傘，經檢查幸好沒外傷，轄區警方趕忙通知他的侄子將人接回休息，脫困後葉翁不斷向警消、鄰居道謝。擔心房屋二度倒塌，警方迅速拉起封鎖線。

(中國時報)