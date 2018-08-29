柔道連珍羚 有望再為台奪牌

連珍羚是台灣柔道界指標性人物，有望在這次亞運為台灣再摘面獎牌。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

台灣柔道選手連珍羚，30日將在雅加達巨港亞運柔道女子57公斤級登場，不論國家隊資歷，與近年在國際賽成績，都是中華隊柔道隊最接近亞運獎牌的選手，這次她將在亞運30日出賽，有望晉級再為台灣奪牌。

連珍羚小學就讀新北市錦和國小，因不想參加學校早自習，於是加入運動社團而開啟柔道生涯，一路錦和國小、錦和國中到錦和高中，皆加入柔道隊的訓練，一路從國小打到高中畢業，2008年大二的時候轉往日本發展，在東京山梨學院受訓，是該校第一位非本國學生擔任隊長的選手，成為職業選手後，是台灣柔道屆領袖級的人物。

新北市體育處長洪玉玲說，連珍羚為台灣柔壇第一位旅日職業選手，也是台灣史上第一個勇奪大滿貫賽柔道選手，雖然經歷幾次受傷，仍不斷訓練，只要上場就奮戰不懈。

洪玉玲說，珍羚在2013年世界大學運動會獲得銅牌 、2015年亞洲盃奪得銀牌，2016年里約奧運柔道女子57公斤級比賽獲第五名，2017年世界巡迴大滿貫賽巴庫站奪下金牌，2018年俄羅斯世界巡迴大滿貫賽獲得銀牌，創下台灣柔壇在奧運最佳成績。

洪玉玲說，本次連珍羚參賽項目包括女子57公斤級與混合團體於30日出賽，邀請所有人共同為她加油，繼續為台灣與新北市爭光，一起來見證她所創造的柔道體壇傳奇。

(中國時報)

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