新竹生活節 29國藝文、美食饗宴

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

已成新竹市外籍朋友圈與熱愛異國風情美食新竹人喜愛的「新竹生活節」，將於9月1、2日於關新公園再次登場，市府今年邀集29國在台外籍人士帶來當地傳統表演、手工藝及美食等38個攤位，民眾可一同來體驗國際美食與精彩藝文饗宴。

文化局表示，今年的異國文化市集將延續「美食奧運」精神，邀集跨越5大洲的印度、尼泊爾、墨西哥、俄羅斯、哥倫比亞、美國、甘比亞、委內瑞拉、希臘、土耳其、泰國、加拿大、香港、法國、紐西蘭、斯洛伐克、澳洲、法國、宏都拉斯、巴西、越南、南非、薩爾瓦多、日本、馬來西亞、西班牙、英國等29個國家，超過38攤共同參與，現場將有當地傳統食物、藝術品、手作及創意料理等特色商品。

異國藝文表演方面，則有美國、巴西、印度、吉里巴斯、俄羅斯、墨西哥、義大利等國家的舞團及樂團，帶來異國傳統舞蹈與音樂饗宴，讓民眾透過欣賞表演、體驗藝術創作及美食，認識世界各國文化。

市長林智堅指出，新竹市文

化多元，竹科及5所大學吸引了近2萬名外籍人士來到竹市求學與工作，是外籍人口密度極高的城市，市府希望藉由這項活動，讓在地民眾透過美食、表演、及體驗藝術創作認識異國文化，讓旅居在新竹的外國朋友，拉近彼此間的情感，相互交流生活經驗。

(中國時報)