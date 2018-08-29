林聰賢勘災 將簡化補助認定程序

農委會主委林聰賢（左二）28日到台南麻豆勘察文旦受災情形，並主動闢謠表示麻豆文旦災損程度輕微，產量品質都正常，沒有所謂泡湯之說。（莊曜聰攝）

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中國時報
／綜合報導

農委會主委林聰賢28日南下了解台南麻豆文旦生產情形，對於傳聞麻豆文旦泡水損失慘重一事，他走訪果園，聽取農民意見，也親自闢謠，指出麻豆文旦品質無虞，消費者可放心，他轉往嘉義縣義竹鄉視察農損及魚塭災損時表示，已協調地方政府簡化認定程序、放寬標準，目標在9月底前完成補助款發放。

林聰賢說，0823豪雨在全台幾個農業生產區都傳出災情，其中以養殖業及畜牧業最為嚴重，農糧部分則有瓜果類、蔬菜類等受害，但所占比例約在全台消費總量的5％以下，只要做好供貨調節，就不會有物價上漲的情形。

被問到麻豆文旦災情並不嚴重，為何特別安排勘察行程，林聰賢表示，文旦是秋節應景商品，且坊間謠聞麻豆文旦都泡湯了，因此前來關心果農，順便讓消費者了解產地實際狀況，且各農漁產區都有走訪，並不只有文旦。

嘉縣義竹鄉漁民呂綜霖說，他的魚塭約1.3公頃，淹水後的魚塭可說是「什麼都沒有了」，加上後續魚塭設備維修、池底翻土殺菌、魚的復育復養等工作，損失近200萬元。嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩表示，此次義竹後鎮村400公頃左右的魚塭，約有300多公頃全毀，災情慘重，過去災害補助認定，需自行拍照舉證，漁民在淹水時無法涉水進入拍照，水逐漸消退後所拍的照，可能無法通過認定，希望能針對已知受災的區域全面從寬認定。

林聰賢說，因此次淹水是全區域的，會協調水利署的水情監測，此次洪災造成漁業超過20％損失，即採取全區域認定機制，也要求各單位彙整，採扁平化作業，提升效率，在9月底前將救助款項發放完畢，提早開始做復耕、復養，穩定市場供貨量。

(中國時報)

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