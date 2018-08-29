中捷鋼梁倒塌 官商8人被判刑

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中捷運工程在2015年發生鋼梁倒塌，造成4死4傷，檢方依業務過失致死等罪起訴10名官商及吊裝業者。台中地院28日判北捷中區副工程司王起森徒刑8月，可易科罰金。

業者遠揚營造工務所長陳松嚴等4人徒刑10月至1年2月不等；中鋼構公司工務所所長杜芳明等3人徒刑1年2月到1年6月不等，7人均緩刑。

另外，中鋼構陳姓職安人員及必捷吊車公司何姓負責人2人無罪、瑨益公司罰金20萬元。仍可上訴。

判決指出，台中捷運文心北屯線的營運與主管機關是台中市政府，由北捷中區工程土木第二工務所擔任土建工程監造，北捷再將G3至G9站及全線環控監控系統段標工程發包給遠揚營造，遠揚又將CJ902A標的鋼結構製作及安裝工程部分發包給中國鋼鐵結構公司，中鋼構再發包給瑨益公司。

CJ902A標工程5B02單元鋼箱梁的吊裝作業，依工程施工計畫及交通維持計畫，應使用臨時支撐架以免翻覆，並應於夜間施工。但相關人員便宜行事，不但未使用臨時支撐架，也未提出變更計畫，擅以施工通報單將夜間施工改為日間施工，相關被告未阻止，放任工人違反規定施工。

法官認為，中鋼構已與被害人家屬達成和解，死者賠償800至1400萬元不等、傷者賠償200至600萬元不等，合計賠償6千多萬元，被害人家屬也表明不予追究，同意予以緩刑，台中地院做出上述判決。

(中國時報)