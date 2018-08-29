中捷鋼梁倒塌 官商8人被判刑

友善列印
中國時報
／台中報導

台中捷運工程在2015年發生鋼梁倒塌，造成4死4傷，檢方依業務過失致死等罪起訴10名官商及吊裝業者。台中地院28日判北捷中區副工程司王起森徒刑8月，可易科罰金。

業者遠揚營造工務所長陳松嚴等4人徒刑10月至1年2月不等；中鋼構公司工務所所長杜芳明等3人徒刑1年2月到1年6月不等，7人均緩刑。

另外，中鋼構陳姓職安人員及必捷吊車公司何姓負責人2人無罪、瑨益公司罰金20萬元。仍可上訴。

判決指出，台中捷運文心北屯線的營運與主管機關是台中市政府，由北捷中區工程土木第二工務所擔任土建工程監造，北捷再將G3至G9站及全線環控監控系統段標工程發包給遠揚營造，遠揚又將CJ902A標的鋼結構製作及安裝工程部分發包給中國鋼鐵結構公司，中鋼構再發包給瑨益公司。

CJ902A標工程5B02單元鋼箱梁的吊裝作業，依工程施工計畫及交通維持計畫，應使用臨時支撐架以免翻覆，並應於夜間施工。但相關人員便宜行事，不但未使用臨時支撐架，也未提出變更計畫，擅以施工通報單將夜間施工改為日間施工，相關被告未阻止，放任工人違反規定施工。

法官認為，中鋼構已與被害人家屬達成和解，死者賠償800至1400萬元不等、傷者賠償200至600萬元不等，合計賠償6千多萬元，被害人家屬也表明不予追究，同意予以緩刑，台中地院做出上述判決。

(中國時報)

客家料理拚創意 炒熱慢城觀光 真理麻豆校區淹水 南市府說明惹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。