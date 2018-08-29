真理麻豆校區淹水 南市府說明惹議

2018年08月29日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

真理大學麻豆校區仍泡在水中，軍方支援40部小型抽水機、台南市府也調派9部大型抽水機進駐，但尚未排空，其中7部就被調到嘉義支援，影響進度，28日下午西南氣流雨帶北移，台南又下起大雨，附近居民擔憂重蹈淹水惡夢；而市府解釋淹水原因，發新聞稿像上地理課，甚至在媒體群組回應，該校體育場本是魚塭，暴雨變成滯洪池，不能算是淹水，對此校方則不予回應。

海軍調派40組抽水機具及30名官兵進駐校區，輪班抽水，海軍總司令黃曙光昨也到場慰勉國軍辛勞；台南市府共調動9部大型抽水機具協助抽排，但經調度後，昨日午後僅剩2部大型機具。

最嚴重的體育館、棒球場現在仍然汪洋一片，水深都在1.5公尺以上，只能利用機具不斷向外抽排，還因為排水流入鄰近社區，加上雨勢不斷，居民深恐淹水惡夢再現，一度前往校方抗議。

南市府昨日發出新聞稿澄清，表示對真理大學全力協助，並無不聞不問，說明淹水理由時也上起地理課，指校區所在地在數百年前屬倒風內海，淤積陸化後仍低漥，加上校地原本是魚塭，豪雨過後容易積水；新聞處長許淑芬在回應媒體詢問時，更回說「原本就是大水池的體育場成滯洪池，算是淹水嗎？」引發爭議。

真理大學麻豆校區行政處長蔡造珉表示，目前大樓地下室積水部分已有1棟排乾，校方及國軍也立即進行環境清理，在更改排水路線後，水勢也不再影響鄰近社區，但一下子調走7部抽水機具，對進度仍有影響，針對台南市政府的說法，校方因正忙於善後處理，並無任何評論與回應。

北門玉港里是南市最後擺脫淹水惡夢的聚落，然昨雨勢不斷，路面積水再現，村內大排水位也快溢出路面，但水利署卻要將設在171線道數台大型抽水機調往嘉義支援，引起居民不滿最後取消調動，民眾才作罷解散。

(中國時報)