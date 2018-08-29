真理麻豆校區淹水 南市府說明惹議

友善列印
中國時報
／台南報導

真理大學麻豆校區仍泡在水中，軍方支援40部小型抽水機、台南市府也調派9部大型抽水機進駐，但尚未排空，其中7部就被調到嘉義支援，影響進度，28日下午西南氣流雨帶北移，台南又下起大雨，附近居民擔憂重蹈淹水惡夢；而市府解釋淹水原因，發新聞稿像上地理課，甚至在媒體群組回應，該校體育場本是魚塭，暴雨變成滯洪池，不能算是淹水，對此校方則不予回應。

海軍調派40組抽水機具及30名官兵進駐校區，輪班抽水，海軍總司令黃曙光昨也到場慰勉國軍辛勞；台南市府共調動9部大型抽水機具協助抽排，但經調度後，昨日午後僅剩2部大型機具。

最嚴重的體育館、棒球場現在仍然汪洋一片，水深都在1.5公尺以上，只能利用機具不斷向外抽排，還因為排水流入鄰近社區，加上雨勢不斷，居民深恐淹水惡夢再現，一度前往校方抗議。

南市府昨日發出新聞稿澄清，表示對真理大學全力協助，並無不聞不問，說明淹水理由時也上起地理課，指校區所在地在數百年前屬倒風內海，淤積陸化後仍低漥，加上校地原本是魚塭，豪雨過後容易積水；新聞處長許淑芬在回應媒體詢問時，更回說「原本就是大水池的體育場成滯洪池，算是淹水嗎？」引發爭議。

真理大學麻豆校區行政處長蔡造珉表示，目前大樓地下室積水部分已有1棟排乾，校方及國軍也立即進行環境清理，在更改排水路線後，水勢也不再影響鄰近社區，但一下子調走7部抽水機具，對進度仍有影響，針對台南市政府的說法，校方因正忙於善後處理，並無任何評論與回應。

北門玉港里是南市最後擺脫淹水惡夢的聚落，然昨雨勢不斷，路面積水再現，村內大排水位也快溢出路面，但水利署卻要將設在171線道數台大型抽水機調往嘉義支援，引起居民不滿最後取消調動，民眾才作罷解散。

(中國時報)

中捷鋼梁倒塌 官商8人被判刑 屏縣山區發土石流警戒 撤離90人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。