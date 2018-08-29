屏縣山區發土石流警戒 撤離90人

2018年08月29日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣28日半夜到早上下起豪大雨，造成多處積水，道路封閉或單線通行，縣府也針對山區發出土石流警戒，並撤離90 人。交通方面，南迴線因土石流造成枋寮至大武間列車停駛，必須以公路接駁；東琉線航班也受風影響全日停駛。

包括台1線400至402K麟洛果菜市場前、438至438.2k枋寮段、447K內獅路口段、458.3K枋山茉莉灣段，台17線256K東港分局段、260.8至261.6K嗂仔口橋段，台27線47至48K長治德新段、72至73K新園鄉公所段，台24線11.5K繁華路段，都因積水封閉或管制通行。

逢雨必淹的大仁科大前道路，大水夾帶著附近豬舍雞舍的「屎流」淹成一條黃色小河，只要有車輛經過就激起一陣帶著臭味的大浪，打進一旁民宅。盛姓老闆的修車廠凌晨4時被大水灌入，機器都浸水，趕緊築沙包牆擋水並將水舀出。他無奈說，這裡淹水50年來無法解決，也不知該向誰求助。

縣府發布51條土石流黃色警戒51條及18條紅色警戒，並撤離三地門、獅子、新園等鄉90人，依親或收容到鄉公所。大雨也造成台鐵南迴線加祿到枋野間土石流，屏東枋寮至台東大武間列車停駛，台鐵也啟動公路接駁機制。

東琉線航班28日全日停駛；旭海－觀音鼻自然保留區持續關閉，開放時間視天候及保留區內狀況再行公布；山川琉璃吊橋亦停止開放。

(中國時報)