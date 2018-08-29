誆可獲國外學籍 補習班違法招生

2018年08月29日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

哥倫匹亞國際學院（CICT）前為私立哥倫匹亞語文短期補習班，市議員萬美玲28日在市議會踢爆，補習班把學籍設在桃園某高中招生，強調1學期40萬元就能取得雙學籍，有機會進入世界排名前19名的哥倫比亞大學就讀，但卻有學子出國後，學歷不被承認而陳情，補習班今年6月遭註銷資格，但議員表示，至今仍違法招生。

萬美玲說，這間聲稱是哥倫匹亞大學台灣唯一分校卻是補習班，還告訴她「目前已經額滿，若還有同學要進入，有保留給政府官員、賢達人士名額，還能用、還沒開學、在新生訓練。」據了解，補習班收學生後，上課地點不斷更換，甚至會到一間私立學校就讀，她懷疑是學校經營不善，衍生「寄學籍」怪象。

萬美玲表示，有家長拿著「台灣分校」畢業證書申請美國學校遭駁回，對方根本不承認這份資料，而私校從年初學校老師不斷流失，是否與補習班「合作」？要求教育局查明清楚。

教育局長高安邦表示，今年6月已經註銷該補習班資格，去年底教育部國教署訪查私校，發現學生上課地點在補習班內，4月23日開出限期改善處分書，補習班於6月21日提出歇業申請，教育局已經註銷。

補習班原址又繼續以漢英高中名義招生，教育局表示，按照私立學校法第78條，5月23日已函該校限期改善，未限期改善，將處20萬元至100萬元罰鍰，並可按次處罰。

(中國時報)