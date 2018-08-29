港西村水淹及膝 民憂八八再現

2018年08月29日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

西南氣流發威、強雨肆虐高屏，屏東28日有5鄉鎮的降雨量破300毫米，當中新園鄉不僅高居全台之冠破370毫米，還慘淪為「水鄉澤國」，而港西村民見水淹及膝，無不擔憂「八八再現」，除架防水閘門自保外，還得自行請假顧厝，免得回不了家。

港西村洪姓居民說，早上7點路面已積水，但縣府執意不放假，他只好乖乖去上班，只是見到雨下不停，擔心會淹起來回不去，於是趕緊請假回家顧厝，果不其然，11點一回去，不僅進村的路口處封閉，涉水回到家也已水淹及膝。

「水淹成這樣還不放假！惡劣！」方姓居民也抱怨說，他早上是騎車去上班，但中午要回家時，卻是要把機車停在台27線上、再涉水百米路才能到家，而看完家裡狀況後，還要再涉水百米去騎車回公司上班，這到底是在折騰誰？

另名86歲獨居的葉阿嬤，因住家較低，水早已淹進去，她說，住在屏東市的兒子想回來看她，但她婉拒，因為別說兒子走進來不方便，就怕進得來出不去，所幸有親戚住附近，還有人可以幫忙。

屏東豪雨驟降，不僅新園鄉、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉與屏東市的降雨量破300毫米，萬丹還出現1小時狂下83毫米的驚人紀錄，而新園也有1小時75毫米的紀錄，導致四處不是傳出淹水災情，就是道路積水阻礙交通，屏東人無不擔憂家園失守。

(中國時報)