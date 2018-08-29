北市公有停車場 年底全面無票卡進出

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市推動智慧支付停車費，目前僅限路邊停車格繳費，年底有望延伸到路外停車場。北市交通局28日在市政會議報告，年底前市府67處自營公有停車場將全面建置「無票卡」進出功能，並結合智慧支付平台，直接連結帳戶扣款；台北市長柯文哲直呼，未來透過電子支付，將更有效率處理交通問題。

為了讓車輛更快速進出停車場，北市交通局去年著手研議自營停車場無票卡進出系統，透過車牌辨識系統、eTag讀取設備感應，直接開啟閘門，省去抽卡、嗶悠遊卡程序。

停管處機電科長李世芬說，未來不僅進出場免抽、靠卡，停車費更會結合北市府智慧支付平台pay.taipei，車主只要成為各家電子支付平台會員，就能直接綁定信用卡或帳戶扣款繳費，不必再到機台繳費；但考量少部分民眾不習慣電子支付，屆時仍會保留抽票卡、悠遊卡等傳統付費方式。

她表示，今年2月陸續建置，現已有26處停車場完成無票卡進出系統，但僅限購買月票車主使用，目前正在整合金流，年底前67處公有停車場會全面完工，並與各家電子支付業者簽約，屆時臨停車也可享便利服務。

柯文哲昨出席「智慧城市-未來交通的新趨勢」專題論壇也提到，北市在交通秉持共享、綠能、E化及安全4個原則，系統全面完工後，會從最早收鈔票進步到悠遊卡，再進步成不用票卡直接進出，到年底大概有4000個路邊停車位也要上APP，透過電子支付方式，會更有效率處理交通問題。

(中國時報)