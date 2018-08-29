竹科園區停車亂象 惹民怨

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹科學園區園區3路與力行3路口附近，因有大廠進駐而有大批員工進出，但也因此出現停車亂象，不少騎士直接將機車停放在人行道與馬路紅線內，讓當地居民不勝其擾，警方則表示若有違規情事一定開單取締。

家住竹科園區3路、力行3路口附近的居民表示，該路段的路邊白天幾乎都停滿車，不論是白線、紅線，不是汽車就是機車違停，對於每天要通行的地方居民實在很不方便，對安全更有很大影響。

居民表示，警方接到報案會來開單處理，但長久下來卻仍無積極作為，導致違規停車的科技廠員工根本無視公權力，想停哪就停哪，現在就連人行道也都停滿車了，居民想散個步都寸步難行，希望有關單位能夠積極處理停車亂象問題，整頓國際知名的竹科市容。

保二園區中隊指出，只要有接獲民眾報案檢舉，警方若認定確有違規情事，一定開單取締，過去每月大約取締100餘件違規停車案件，另違規拖吊每天也有7、8輛。

新竹縣警局則表示，該路段是園區與寶山交界處，不過因管轄問題，過去並無接獲違規停車檢舉案件，若有通報一定前往取締。經了解，部分機車停放位置是位在綠美化的公園用地上，相關單位也曾實地勘查，但因非道路用地，依法無法開單取締，園區將會同相關單位再研擬停車動線。

(中國時報)