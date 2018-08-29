校園重創 開學可彈性因應

2018年08月29日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

823豪雨造成中南部嚴重水患，台南高達158校受災，眼看明天將開學，受災學校加緊腳步清理重建校園。教育部國教署長邱乾國28日到台南勘災表示，全力協助學校排除障礙，目標是30日全國準時開學，但如有學校因淹水、交通顧慮，可採易地開學或彈性擬定補課、延後開學。

南部縣市在這波水患受災嚴重，估計逾500校受災，災損金額估計約2.6億元，其中，又以台南市158校居冠，災情慘重，截至昨天，只剩嘉義縣龍崗國小及過溝國中還在淹水，台南市真理大學麻豆校區積水也未退。

邱乾國昨天到位於安南區的台南啟智學校勘災，該校校長林宏澤說，水患當時，學校宛如一座孤島，因地勢最低窪，一度積水70公分、水深及腰，校方盼增設抽水站、改善當地排水。

針對這次水患重創校園，邱乾國表示，國教署在25日已經核定4878萬元，協助縣市政府所轄各校緊急搶修及整修經費，而隨著開學在即，也擬訂計畫針對學校個別狀況，採取異地開學，也就是說開學、上課先借用附近學校，若此方案不行，就延後開學，之後再補課。

緊鄰三爺溪的中華醫事科技大學，遇上暴雨及溪水暴漲，在這場水患損失逾4700萬元，全校86部車及教學設備「泡湯」。代理市長李孟諺昨天下午專程到中華醫大視察，他說，華醫位處三爺溪瓶頸段，一旦水位暴漲，校園首當其衝，市府已提出整治計畫，全力防護。

(中國時報)