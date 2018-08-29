女壘銀得漂亮 球員打出名號

2018年08月29日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

連2屆亞運都闖進金牌戰的中華女壘隊，儘管挑戰隊史首金「銀」恨，但仍追平我國亞運最佳成績。值得一提的是，來自高雄市的3名強打林鳳珍、蘇奕璇與顏逸，在系列戰中，關鍵時刻都能發揮適時一擊，堪稱中華隊火力保證。

複賽對決菲律賓一役，林鳳珍不僅在4局上擊出關鍵性二壘安打，並靠著隊友推進，跑回保險分，更在第5局轟出1發2分砲，幫助球隊擴大領先優勢，最後中華隊就以6比3氣走對手，順利取得晉級席次。

林鳳珍適時火力支援，可說功不可沒，也是這次亞運一大功臣。而生涯首度進軍亞運殿堂的蘇奕璇，則是中華隊闖進金牌戰的關鍵人物，24日與中國大陸交手，原本處於落後的中華隊，5局上就由蘇奕璇掃出關鍵性安打。

這支安打不僅帶有2分打點，更將比數一舉超前，在蘇奕璇這波攻勢帶動下，中華隊終場以5比4力退大陸，帶領中華隊強勢晉級金牌戰，而年齡不到20歲的小將顏逸，不讓老大姐獨占鎂光燈，也在這次亞運打出名號。

金牌戰時，中華隊打線一度遭日本隊先發野由岐子封鎖，僅有顏逸從她手上擊出安打，展現十足大將之風，賽後隊友受訪時，更形容她是「要長、要短都能打」的全方位打者，年輕的小巨砲相信是未來國家隊倚靠的主力。

雖然這次亞運中華隊無法榮膺后座，但綜觀代表隊陣容，有9名球員是首度叩關，可說是新一代好手崛起的世代，特別是高雄市球員在系列賽嶄露頭角，顯示高雄市女壘實力，放眼明年全國運動會，挑戰2連霸機會更進一步。

(中國時報)