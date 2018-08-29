王世堅爆喬事錄音 陳景峻反批

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北燈節年初爆出發包爭議，傳出副市長陳景峻要求得標廠商槮凌公司須將踩街遊行分包給正極傳播公司，獨厚「柯友友」。市議員王世堅28日在議會公布陳景峻與槮凌對話錄音，痛批陳淪為黑幫老大，竟幫柯文哲友好團體喬事，要脅合法的得標廠商，「好大的官威。」

陳景峻出面強調，槮凌原先就有將正極列為協力廠商，因此優先取得標案，但後來雙方一直談不攏，對方拜託他出面與正極協調，事後槮凌沒有一聲感謝，竟反指他脅迫廠商，「從沒看過那麼惡劣的公司，連議員也要騙。」

王世堅痛批，陳景峻盛氣凌人，簡直像黑道幫派在喬事，市府還自擬同意書，要槮凌同意踩街遊行由正極來執行，且完成後由觀傳局直接撥款，另外正極可對外尋求贊助，槮凌不得有異議。他質疑，副市長可以這樣要脅得標廠商嗎，沒有違法疑慮？

北市政風處長沈鳳樑說，日前有調查過該案，槮凌在提案時就把正極列為協力廠商，但決標之後遲遲無法拿到正極協同，因此最後認定是槮凌的缺失，市府也將踩街遊行收回自辦；同意書部分，之前沒有看過，後續會再調查。

時任觀傳局長的簡余晏昨也出面澄清，原本業者不願意再做燈節案，是因為槮凌的原企畫書裡面有列業者的大型活動，所以陳副市長才要求必須依原企畫書進行，就這一點來說，業者是無辜的受害者，不只在去年燈節虧錢墊錢，在今年的活動又再度被無辜受拖累。

槮凌公司昨反擊，從未請陳景峻出面向正極協調合作，陳所言非事實，對於陳景峻公然指稱槮凌是「惡劣的公司」、「連議員也騙」，將依法提出誹謗及公然侮辱之刑事告訴。

(中國時報)