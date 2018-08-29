25人搶13席 士北區大火併

民進黨士林北投區議員參選新人鍾佩玲接棒小叔何志偉，昨在3名女性青年陪同下登記，主打清新女性力量。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導
國民黨士林北投區新人林杏兒（中）在市黨部主委黃呂錦茹（左二）陪同下登記。（陳燕珩攝）

台北市選委會開放登記第2天，現場依舊熱鬧非凡。今年議員參選新人輩出，士林北投區堪稱一級戰區，除了藍、綠兩大黨，還有時代力量、基進黨、社民黨等小黨參戰，短短2天已有14人登記參選，預估將有25人廝殺混戰，角逐13個席次。

鍾佩玲接棒 謝維洲拚連任

士北區現任議員有民進黨5席、國民黨3席、無黨籍2席、新黨1席和台聯黨1席，政黨分布多元，不少新人躍躍欲試，光是28日就有10人登記參選，除藍、綠選將，還包括時力、基進黨和人民民主黨等，參選新人超過半數。

民進黨新人鍾佩玲接棒小叔、現任議員何志偉，她昨在3名女性青年陪同下登記，展現清新女性力量。由於何志偉是本屆士北區最高票議員，鍾佩玲坦言「壓力很大」，何在地方服務口碑很好，因此會用更嚴格標準要求自己，努力爭取支持者的認同。

同黨議員謝維洲4年前從立委莊瑞雄手中接棒，力拚連任的他，昨邀莊瑞雄北上陪同登記。談到民進黨在士北區提名6席，謝維洲感嘆，大環境不好，士北廝殺又激烈，大家都戰戰兢兢。

黃呂錦茹助陣 林杏兒突圍

外界好奇，選戰最後階段是否會請出父親、駐日代表謝長廷幫忙站台？謝維洲直說「應該不會」，爸爸在日本有工作要忙；「大師兄」莊瑞雄則在一旁說，之後一定陪謝掃街造勢。

國民黨來勢洶洶的新人林杏兒，昨找來市黨部主委黃呂錦茹助陣，談起士北區大亂鬥，她強調，預估會有20多名參選人，但小黨多是泛綠背景，藍營較沒有分裂情形，只要團結一致，選情不會太難看，且自己與其他新人不同，已在地方深耕多年，選民對她很熟悉，跑起來不會太辛苦。

(中國時報)

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