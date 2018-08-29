熱褲正妹助陣 李婉鈺吸睛

新北市議員參選人李婉鈺（右三）昨帶領多名正妹助選員現身登記。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長、市議員參選登記邁入第2天，共60人完成市議員登記，其中，話題女王、無黨籍市議員參選人李婉鈺帶著多名正妹助選員現身，她們穿著小熱褲、白色「魅力無法黨」T恤，露出姣好身材，立即成為鎂光燈焦點，吸引不少民眾駐足圍觀。

她發起魅力無法黨

李婉鈺一改酒醉鬧事等負面形象，帶著30多名正妹助選員身穿「魅力無法黨」T恤現身，李婉鈺先一一與正妹們握手寒暄，彼此互相加油打氣。這些助選員不乏年輕正妹，有還在就學中的大學生，亦有自行創業的輕熟女，露出修長美腿，就連路過民眾也拿起手機拍照。

李婉鈺表示，「魅力無法黨」是一個新的黨，跨越藍綠、不分藍綠、超越藍綠，讓年輕世代參與政治；別讓不喜歡的人來管你，很多首投族不只是剛滿20歲的年輕人，還有不少年逾20歲卻從未投過票，首投族們都願意站出來支持她。

外型搶眼的正妹助選員韓雨恩今年32歲，外貌白皙姣好，目前是串燒店老闆，她表示，自己原本不熱中政治，也沒投過票，參加婉鈺姊的兩場活動，對政治有所改觀，覺得她是一個很會照顧人的議員。

林金結騎到選委會

另外，國民黨籍市議員林金結則號召多名車友從服務處騎到選委會，他強調，從上屆開始，無論登記、抽籤等，都是節能減碳騎單車代步，「地球只有一個，他反對繼續興建燃煤發電廠。」

新北市選委會統計，登記前兩天，並無市長參選人登記，市議員部分第一天27人登記、第二天33人登記，總共60人完成登記。

民政局表示，全市共有1032里，首日共有498人登記，第二天共462人登記，兩天共960人，相當踴躍；山地原住民區民代表亦有3人完成登記。

(中國時報)

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