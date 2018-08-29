徐欣瑩登記 超級英雄簇擁

2018年08月29日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣長參選人民國黨徐欣瑩、民進黨鄭朝方，28日分別前往縣選委會登記。徐欣瑩的支持者打扮成超級英雄角色帶動唱，鄭朝方則搭乘新竹市長林智堅開的胖卡一路駛進選委會大門，現場「凍蒜」聲此起彼落不絕於耳。

28日上午不到8時，徐欣瑩的支持者就擠爆縣選委會門前廣場，現場一片黃澄澄，還有6人打扮成電影超級英雄角色，在樓梯上帶動唱，現場氣氛熱絡。這6名超級英雄還為徐欣瑩送上盾牌及寶劍，祝福披荊斬棘一路向前行。

此次，徐欣瑩由前副縣長徐柑妹、台北市議員徐世勳、新竹縣徐姓宗親會會長徐國振、前立委徐益權等人陪同登記，聲勢相當浩大。

現場「凍蒜」聲不絕

徐欣瑩登記後表示，希望當選後，可為新竹縣開創新局面、新契機，新希望，要為新竹縣創造便利的交通、前瞻的教育、貼心的福利、優質的生活圈、魅力觀光、友善科技，用這6大面來為新竹縣創造成最幸福的縣市。

新竹市長林智堅則與縣長參選人鄭朝方開著「胖卡」，從新竹縣市交界處合體看板下出發，駛過頭前溪橋，直達縣選委會前廣場。林智堅指出，當初自己在一片不被看好之下，以些微差距勝出選舉，他知道鄭朝方是最佳人選，希望他義無反顧投入選舉。

鄭朝方、林智堅同車

鄭朝方表示，兩人在車上談了許多，林智堅市長向他分享了他愛的一首歌，提到「要用最真誠的倔強，不忘初心，把市政做好。」鄭朝方解釋，新竹市民看到林智堅的百日奇蹟已成為政績，希望自己也成為下一個林智堅，讓新竹縣與新竹市一樣共好。

(中國時報)