藍綠尬場 擊鼓搖旗呼口號

2018年08月29日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

立委江啟臣（右二）28日陪同台中市議員（右）黃馨慧、李中（左二）參選登記。（盧金足攝）

台中市議員藍綠參選人28日登記參選，在台中州廳廣場互相拚場，擊鼓、騎腳踏車、高呼口號，氣勢強強滾！下屆山地原住民市議員增加1席，參選踴躍，台中市選委會表示，28日共有46人登記，累計2天已有78人登記參選市議員。

國民黨續扮監督者

台中市議員李中在近百名民眾簇擁下前往市選委會登記參選，立委江啟臣、前民政局長王秋冬及現任市議員黃馨慧、朱暖英、楊正中等都到場力挺，李中向支持者承諾，未來將續扮陽光政治的監督者，並在民眾高喊當選的集氣鼓勵聲中完成登記作業。

民進黨15名議員參選人則組成「當選議員」團隊，包括曾朝榮、李天生、何文海、蔡成圭、楊典忠、范淞育、吳敏濟、江肇國、張雅旻、張家銨、劉厚承、周永鴻、蔡耀頡、謝賢、邱孟玲等15人，相揪聯合造勢登記，以揮旗、擊鼓象徵「一鼓作氣、旗開得勝」，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不絕於耳。

民進黨組穩定力量

下屆山地原住民增加1席，布農族邱孟玲及泰雅族黃永光，都穿傳統服裝引人矚目，拚連任的市議員朱元宏、洪金福等人都順利完成登記。

尋求連任的民進黨市議員謝明源、陳淑華、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、邱素貞等6人，組成「穩定力量」，以合騎協力車的方式辦理登記，希望「同心協力、6席全上」，立委黃國書也陪同江肇國及黃守達登記，力拚中西區2席全壘打。

(中國時報)