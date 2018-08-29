藍綠尬場 擊鼓搖旗呼口號

民進黨15名台中市議員參選人28日相揪聯合造勢登記。（盧金足攝）

友善列印
中國時報
／台中報導
立委江啟臣（右二）28日陪同台中市議員（右）黃馨慧、李中（左二）參選登記。（盧金足攝）

台中市議員藍綠參選人28日登記參選，在台中州廳廣場互相拚場，擊鼓、騎腳踏車、高呼口號，氣勢強強滾！下屆山地原住民市議員增加1席，參選踴躍，台中市選委會表示，28日共有46人登記，累計2天已有78人登記參選市議員。

國民黨續扮監督者

台中市議員李中在近百名民眾簇擁下前往市選委會登記參選，立委江啟臣、前民政局長王秋冬及現任市議員黃馨慧、朱暖英、楊正中等都到場力挺，李中向支持者承諾，未來將續扮陽光政治的監督者，並在民眾高喊當選的集氣鼓勵聲中完成登記作業。

民進黨15名議員參選人則組成「當選議員」團隊，包括曾朝榮、李天生、何文海、蔡成圭、楊典忠、范淞育、吳敏濟、江肇國、張雅旻、張家銨、劉厚承、周永鴻、蔡耀頡、謝賢、邱孟玲等15人，相揪聯合造勢登記，以揮旗、擊鼓象徵「一鼓作氣、旗開得勝」，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不絕於耳。

民進黨組穩定力量

下屆山地原住民增加1席，布農族邱孟玲及泰雅族黃永光，都穿傳統服裝引人矚目，拚連任的市議員朱元宏、洪金福等人都順利完成登記。

尋求連任的民進黨市議員謝明源、陳淑華、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、邱素貞等6人，組成「穩定力量」，以合騎協力車的方式辦理登記，希望「同心協力、6席全上」，立委黃國書也陪同江肇國及黃守達登記，力拚中西區2席全壘打。

(中國時報)

徐欣瑩登記 超級英雄簇擁 吳芳銘退民進黨 辭職參選嘉縣長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。