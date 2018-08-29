吳芳銘退民進黨 辭職參選嘉縣長

嘉義縣副縣長吳芳銘28日完成嘉義縣長參選登記，並宣布退出民進黨。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導
民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁（右）28日在太太劉莉英（左）陪同下，完成縣長參選登記。（呂妍庭攝）

嘉義縣副縣長吳芳銘28日前往嘉義縣選委會登記參選嘉義縣長，當場宣布他退出民進黨、辭去副縣長職務，並向隨後登記的民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁喊話「兄弟登山各自努力」。翁章梁指參選是個人自由，他會按既定節奏爭取最後勝利，雖張花冠表示已收到吳芳銘辭呈，民進黨嘉義縣黨部仍要吳芳銘有擔當，說辭就辭，不要戀棧職位。

吳期盼改變傳統派系

早有參選準備的吳芳銘，23日先辭去嘉縣選委會主委一職，因公文需送行政院核定，昨登記前還再三確認適法性問題，直到10點40分才獨自一人，匆匆冒雨到選委會登記，並秀出「不忘初心」的包包，指他會參選是想跟大家一起努力，改變嘉縣傳統派系或黨派政治，讓有能力或好的人才出來，共同決定嘉義的未來。

吳芳銘也對翁章梁喊話，指大家的目標一樣，但路線不同，價值觀不同，「我祝福他」，強調他正式退出自1991年加入的民進黨，也請辭副縣長職務，但後續由張花冠決定，至於張花冠僅回應她收到辭呈，也開始物色副縣長人選，並未說明何時准辭。

翁稱參選是個人自由

有別吳芳銘單槍匹馬完成登記，翁章梁不只有太太劉莉英全程陪同，同黨議員參選人也到場助陣，支持者更喊出翁縣長「凍蒜」，場面十分熱絡。翁章梁表示，因嘉縣多處仍處在水患之中，昨登記僅由太太陪同，面對昔日黨內同志吳芳銘確定參選，他指參選是每個人的自由，他還是會努力爭取選民認同。

民進黨縣黨部主委林沐惠指出，吳芳銘雖已聲明退黨，但黨部尚未收到任何退黨文件，如進入選舉期間仍未收到，內部會研議如何處置，林沐惠更要吳芳銘像個男子漢，副縣長要辭就辭，不用等縣長決定。倒是國民黨提名的嘉義縣長參選人吳育仁很肯定吳芳銘的勇氣，希望年底這場選戰是一場君子之爭。

(中國時報)

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