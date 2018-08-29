韓遇災民求援 陳助清理家園

2018年08月29日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

陳其邁（左）由民進黨團總召張勝富（右）陪同到仁武區勘災，並提出治水主張。（李義翻攝）

強降雨造成災情，高雄市民停班停課，但藍綠市長參選人都未閒著，馬不停蹄趕赴各區勘災。韓國瑜趕往大寮、林園災區，傾聽災民心聲；具立委身分的陳其邁則走仁武區逐戶慰問受災戶，曹公圳瞭解淹水原因，還協調軍方動員救災。

韓到大寮林園 愁眉深鎖

韓國瑜原本28日登記參選市長，得知災情後立即延後，以救災為重，奔赴大寮內坑、拷潭、會社及戶籍落腳的林園汕尾勘災。

這些地區8月23日大雨的積水才稍消退，昨又遇豪雨，災情雪上加霜，內坑里、拷潭里災民見到韓國瑜來，拿著「里民拒絕再淹水」、「請給我們一條安全回家的路」的紙板求援，還有婦人哭喊「拜託救救我們」，逢雨必淹的日子已有20年了。

鳳林路低窪巷弄積水及腰，災民家當淹在水裡、苦不堪言，昨晚徹夜未睡。林園汕尾的積水已3天不退。

韓國瑜全程愁眉深鎖，沉痛地說「這是一次震撼教育」，各地淹水原因不同，治水必須認真去思考錢是否花在刀口上，向災民承諾當選市長後，對於治水問題一定會全力以赴。

陳其邁上午先到仁武區逐戶慰問受災戶，下午又到曹公圳瞭解淹水原因及災損，並協調國防部、環保局協助災民清理家園。

陳訪仁武災區 逐戶慰問

陳其邁說，仁武有八卦里、北屋、獅龍溪等3座滯洪池，總滯洪量約24萬頓，但曹公圳仁武段溢流，造成灣內里、仁和里淹水。

他表示，未來應採取「全流域治水」的整治與管理觀念，向中央爭取經費針對曹公圳中上游進行分洪滯洪，並改善排水效能。

對於災損救助，陳其邁認為應參考過去經驗酌予補助泡水機汽車，並適度檢討淹水超過50公分才給補助的門檻。

他特別提醒災民要保存受災證明申請救助金外，要注意氣象局稍早已將高屏地區的大豪雨特報升級到超大豪雨特報，也就是接下來24小時累積雨量可能達500毫米以上。

(中國時報)