柯競辦侵權熊讚 辯創意發想

2018年08月29日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰倒數88天，爭取連任的台北市長柯文哲動作頻頻，日前對外公布競選辦公室，最大亮點莫過於以柯P政績為發想的「打卡意象牆」，不過上頭卻張貼北市吉祥物「熊讚」圖樣，引發侵權質疑。對此，柯辦稱「正在溝通」，不過觀傳局卻表示「熊讚避免涉及政治性議題，若有類似情形將通知撤除」，打臉柯辦說法。

繼白橘連線、推出柯P認同卡後，柯文哲趁勝追擊推出競選官網和競選辦公室，柯文哲27日前往競辦巡視，其中以柯政績為發想的打卡牆，印有幹線公車、1280月票等圖示，不過北市吉祥物「熊讚」竟然也在上頭，柯文哲還開心合影，外界質疑此舉是否有獲得觀傳局授權，批評選舉、市政，傻傻分不清楚。

柯辦發言人林筱淇表示，「打卡意象牆」是同仁透過紙膠帶、圖釘、便條紙等辦公室小物打造而成，至於是否有事先知會觀傳局？林筱淇趕忙回應，「正在溝通，正在溝通！」但也緩頰稱，這是同仁的創意，大家憑印象貼出熊讚，可能太愛它了，如果有問題，會立即調整。

由於柯競辦同仁私下數度以「熊讚是以紙膠帶打造」為由，認為應無授權必要，但法界人士直言，即便海洋熊讚正在送審中，但若產生指涉性連結就有使用意圖，須經北市府同意，只不過海洋熊讚尚未註冊成功，無法訴諸商標權，但在圖形著作部分，仍保留追究權利。

對此，觀傳局回應，許多廠商對熊讚都有高度興趣，也按照既有申請流程談合作，依熊讚非專屬授權合作原則及出席活動計畫等規範，均避免涉政黨、選舉、競選造勢、政治人物或團體等政治性議題，如有類似情形將通知撤除。

(中國時報)