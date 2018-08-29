烏來馬告封街派對 9月15日登場

烏來馬告封街派對9月15日登場，除了美食，還有音樂、美景等饗宴。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

「烏來馬告封街派對」將於9月15日登場，今年除了12道馬告風味美食，更加入音樂、派對與美景元素，要帶民眾遠離都市喧囂，回到山林感受原始生命力，套票將在29日中午12點開賣，限量450份。

「馬告」為山胡椒的一種，遍布在烏來、桃園、新竹、南投及台東，獨特檸檬香茅清香，是許多料理提味好幫手，烏來馬告更具有回甘風味，堪稱極品有「山林裡的黑珍珠」之稱。

經發局長張峯源表示，為提高當地馬告產業的知名度，今年馬告宴延續去年封街同樂形式，結合寧靜山水、多元音樂、在地美食等元素，端出有馬告入菜的海陸大餐及飲品，並透過套票中的店家優惠券，增加遊客再次造訪當地的機會。

經發局表示，烏來馬告封街派對套票包含整隻烤乳豬，口感軟Q的馬告香料佐蹄膀，以及散發馬告獨特清香的煎鱒魚等10種特色餐點，還有清涼解渴酒類飲料及可樂，同時還可以將榮獲新北好禮的阮的肉乾馬告肉乾、台灣精釀DB啤酒馬告啤酒等紀念禮品帶回家當伴手禮。

另提供當地住宿折扣、消費送小菜等餐飲店家優惠券，市價超過1000元，現在吃喝玩樂一次滿足只需200元物超所值。

經發局說，參與民眾不但可享多樣馬告特色料理，聆聽時下最夯輕搖滾代表鄭宜農等現場演唱，還有機會獲得液晶電視等總價值超過11萬元大獎，套票將於29日中午12點開賣，限量450份，詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書粉絲團。

(中國時報)

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