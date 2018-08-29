炮轟自家人 朱泰平脫黨拚縣長

2018年08月29日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

民進黨苗栗縣黨部執行委員朱泰平28日登記參選苗栗縣長，他聲稱民進黨黨章沒有禮讓一事，因此決定以無黨籍身分參選。不過他身穿寫著正港民進黨字樣的背心登記，登記結束還表示民進黨做得不是很好，同時為了沒推自己人參選，向苗栗選民與鄉親3鞠躬致歉。

民進黨禮讓無黨籍的徐定禎，與爭取連任的現任縣長徐耀昌，在27日上午已經完成苗栗縣長參選登記。昨天上午連續3屆擔任民進黨苗栗縣黨部執委的朱泰平，身穿「正港民進黨、堅持黨格、拒絕禮讓」的背心登記參選縣長。

朱泰平表示，民進黨章裡無禮讓兩字，並強調若任何事都能禮讓的話，台灣政治就不用玩了，因此決定參選苗栗縣長，為民進黨與苗栗人而戰。登記結束，朱泰平立刻3度鞠躬，向苗栗鄉親與選民致歉，表示民進黨做得不是很好。

縣黨部主委杜文卿先前表示，若朱真的登記參選縣長，將開除其黨籍。朱泰平28日再三強調黨章並無禮讓一事，因此沒有開除黨籍問題，自行以無黨籍參選，更反指杜才應開除自己。

杜文卿強調，禮讓無黨籍人士早有先例，他就曾爭取參選立委未果，最後禮讓無黨籍的康世儒。至於黨籍問題權責在中央黨部，與地方黨部無關，對朱的批評，他不予置評。

(中國時報)