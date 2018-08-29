台南長榮路 驚見3處下陷

也是豪雨釀災！台南市東區長榮路一段、二段路面28日出現3處下陷，警方趕緊拉起封鎖線，並當場開挖查明原因。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

豪雨不只釀淹水，台南馬路再度出現窟窿！台南市東區長榮路一段、二段28日上午被民眾發現路面出現3處下陷，警方趕緊拉起封鎖線、台南市政府派員檢查路面下陷原因，因查無管線破洞，初步認為是路面老舊，且台南地震頻繁，擾動土壤被壓密，豪雨沖蝕致路面下陷。

「怎麼馬路又破洞了？」台南市在6月間才因豪雨造成市區道路、地下道連破3洞釀4傷，上周日起急降雨又大又猛烈，造成大半個台南泡在水中，路面零星破洞也不少。昨天，長榮路從一段到二段都出現下陷情形，雖未造成用路人受傷，不過，路面接二連三破洞，還是讓用路人看得心驚膽跳。

市府工務、水利單位人員昨天緊急到長榮路一段進行開挖，企圖揪出原因，不過，挖了2米深，但還是沒有看見管線有異樣。

台南市政府水利局雨水下水道工程科科長葉俊良指出，為了解路面下陷原因，雖立刻開挖，卻沒有發現管線破洞、漏水等情形，目前只能研判是路面老舊，加上經年累月地震造成土壤被擾動、土石壓密，易因為豪雨不斷淘空地基，造成下陷。

他說，6月豪雨過後，工務局曾出動透地雷達掃射地下道，代理市長李孟諺也已指示要全面啟動透地雷達將台南市重要路面掃過一次，但發生問題才去找問題，恐怕也緩不濟急。針對長榮路的3處路線下陷，工務局強調，將盡快回填，修復完成前，考量交通安全，林森路到府連東路間長榮路一段北上路面，暫時封閉。

(中國時報)

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