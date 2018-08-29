保台東藍天 馬英九陪饒慶鈴登記

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中國時報
／台東報導

台東縣長參選人饒慶鈴28日由前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄、台東縣長黃健庭等黨內大咖陪同完成登記；馬英九說，要延續黃健庭幸福縣政，要讓台東農產品繼續能外銷，一定要讓藍軍繼續在台東執政，隨後高喊：「民進黨不倒，農民好煩惱」、「縣長選慶鈴、台東一定贏」等口號，氣勢如虹。

28日上午9時許，大批支持群眾風雨無阻在東生活美學館集結，饒慶鈴與馬英九、黃健庭、吳伯雄、廖國棟、資政饒穎奇、縣黨部主委吳秀華等人陪同下步行至縣府完成登記。

「我是最幸運候選人」，饒慶鈴說，有黃健庭縣長8年多政績做後盾，及馬英九總統8年多來兩岸外交關係成功打造出鳳梨釋迦「綠金道路」，但這兩年來民進黨執政無能、民不聊生、兩岸凍結，經濟前景堪憂，希望鄉親給她機會，為台東繼續加油。

黃健庭表示，饒慶鈴是最好的縣政接班人，惟有守住台東藍天，國民黨才有機會重返執政，帶領台灣繼續發展。

馬英九則提到，兩個多月前鳳梨滯銷，農民損失慘重，反觀台東縣因黃健庭協助台東農民賣了500噸到大陸，就沒這樣的問題，要繼續讓農民笑開心，就是要讓藍軍在台東繼續執政。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪駁斥，民進黨執政後鳳梨外銷中國的數量一年比一年多，這是農民努力種出優質農產品的成果，而不是馬英九所稱的政治採購，這種只會打中國牌試圖恐嚇農民，不應是民主社會該有的現象。

(中國時報)

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