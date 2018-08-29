雨彈炸小港 網諷天坑故鄉

網友28日拍下小港道路其貌不揚，嘲諷猶如「天坑的故鄉」。（摘自臉書社團「小港人 七嘴八舌 聚集區」）

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中國時報
／高雄報導

高雄遭超狂豪雨侵襲成災，小港道路像被核彈炸過，出現一個個大坑洞，陸續有民眾「犁田」、爆胎，怒嗆「住30幾年，路從沒好過啊！邊緣到都懷疑人生了！」更嘲諷「天坑的故鄉」。工務局表示，將派員優先處理臨鋪，民眾可舉證提出國賠。

據氣象局網站觀測資料顯示，截至昨天晚間6時，高雄24小時內，降雨冠軍為鳳山的402.5毫米，雖然小港以341.5毫米位居第8位，但小港道路歷經大型車輛輾壓及豪雨摧殘坑坑疤疤，用路人怨聲載道，「像在闖越野賽」。

民眾拍下小港區沿海路二至四段一帶路面，到處坑坑洞洞，沒有一處完整，道路像被扒皮「其貌不揚」。網友嘲諷小港簡直是「天坑的故鄉」，有人質疑官商勾結，還有人跳出來說「最近剛爆胎，花2萬4換4顆新輪框」，有網友建議苦主去申請國賠。

工務局副局長黃志明指出，針對民眾所提的沿海路及中山路一帶坑洞，將優先派員「臨時鋪設」，考量近期雨勢不斷，先以冷料將凹凸部分補平，至少不要再有坑洞發生爆胎；等到天晴後，利用方陣切格來刨鋪。

黃志明強調，中山、沿海路路基軟弱，加上重車長期輾過，超過道路乘載重量，減少道路壽命，已爭取前瞻基礎計畫7.6億元，預計9月以轉爐石取代天然石材刨鋪，全面改善中山、沿海路全路段。至於，民眾爆胎需提出舉證，經養工處判斷後，送交國賠會釐清確認。

(中國時報)

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