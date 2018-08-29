泰山森林書屋 揪親子共讀

泰山原住民族文化活動中心過去因使用率低，遭諷為蚊子館，新北市原民局日前將空間活化再利用，打造泰山森林書屋。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

泰山原住民族文化活動中心過去因使用率低，遭諷為蚊子館，新北市原民局日前將空間活化再利用，打造泰山森林書屋，以原住民故事繪本及多元童書為特色，配置「兒童繪本區」、「親子共讀區」、「文化體驗區」及「影音區」等，藏書多達4000本，28日啟用，吸引許多親子進館共讀。

新北市長朱立倫28日上午主持泰山森林書屋啟用儀式，朱現場化身說書人，拿起阿美族的繪本故事書說故事給孩子聽，還現學現賣了幾句阿美族語，現場互動熱絡。

朱立倫表示，新北市近年最大特色就是成功讓圖書館煥然一新，所有學校的224個圖書館及各地64座圖書館都極具創意，歡迎爸爸媽媽帶孩子到泰山森林書屋一起閱讀，用族語說故事，促進親子情感、豐富知識，也傳承族語。

原民局長楊馨怡說，泰山森林書屋位於泰山區辭修公園內的紅色建築2樓，規畫兒童繪本區、親子共讀區、文化體驗區及影音區，透過題材豐富多元的原住民故事繪本及14位專業說書人傳講故事，讓孩童從小認識台灣原住民族文化與多元知識。

泰山森林書屋周一至周五採預約制，接受幼兒園、學校、機關及民間團體預約並安排說故事活動，周末採自由入場，民眾也可透過泰山森林書屋臉書專頁報名參加周末的職人說故事、講座及文化體驗等活動。

(中國時報)

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