基市長陪登記 獨缺黨部主委

2018年08月29日 04:11 中國時報 李怡萱／基隆報導

年底9合1選舉開跑，28日基隆市長林右昌上午率9名基隆市民進黨議員參選人，前往選舉委員會登記參選，林右昌說，對所有參選人都非常有信心，不只要全壘打，更要衝高票當選。

林右昌昨陪同蘇仁和、洪森永、陳志成、陳東財、林明智、游祥耀等6名現任民進黨市議員，以及施偉政、江志強、張美瓊3名民進黨提名的市議員參選人一起到選委會登記。他說，希望所有黨籍候選人都能高票連任，「未來府會一定是合作無間，在市政推動上更加順利！」

林右昌表示，基隆這些年來有很大的蛻變與進步，也翻轉過去基隆總是吊車尾的狀況，他上任之初基隆市的負債是有史以來最高的，過去也是最不幸福快樂，自殺率、離婚率、失業率最高的城市，他上任3年多來在黨籍市議員協助下，翻轉基隆，也讓基隆進步變得更好，而基隆要持續向前進步，需要更多優質市議員同仁在市政上的支持。

不過，民進黨資深議員大集合，卻不見現任黨部主委張錦煌，以及接棒參選的兒子張秉鈞，引發外界諸多揣測。

張錦煌解釋，「早上才知道要一起去登記，但人在台北來不及趕回去」，但有派黨部執行長代表出席；張秉鈞則說，是因為去選委會問才知道畢業證書要用正本，不能用影印本，他向讀研究所的學校申請畢業證書正本，才會趕不上和黨團一起聯合登記，明天會自己去登記。

(中國時報)