陳學聖喊話 努力勸退楊麗環

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中國時報
／桃園報導

原訂28日脫黨登記參選桃園市長的前國民黨立委楊麗環「臨時變卦」，以擔憂南部豪雨成災，若她專注選舉心裡不踏實為由延至周五。國民黨提名桃園市長參選人陳學聖則陪同「KMT青年問政連線」登記，陳學聖表示，在楊麗環登記前都會努力挽回、盼她不參選，還隔空喊話：「國民黨這個大家庭需要妳！」

外界質疑陳學聖跨不出南桃園，固本會報都在南區，陳學聖表示，已經在北桃園跑了一段時間，不只有組織、系統在經營，也透過國民黨的固本會報跟民眾接地氣。

原訂昨天登記的楊麗環改至周五，她指出，南部淹水這麼嚴重，自己準備選父母官，心裡也很難過。而文宣小組都是年輕人規畫200人陪她快快樂樂造勢，但她覺得南部災民正值痛苦時刻，認為此時造勢不太妥當，另外氣象報告會有豪大雨，而楊氏宗親也要陪同登記，擔心不方便：「登記是一個動作，不要讓大家受苦受難。」

陳學聖則如期陪同「KMT青年問政連線」10位成員完成登記，共同提出「加強公安、減少火災」，「捷運建設、公開透明」，「社福政策、精準有感」3項政見，眾人與陳學聖共同高喊「團結一心，前進議會、挺進市府」。

陳學聖表示，這次選舉已看出國民黨翻轉的新氣象，推出年輕世代，致力於世代傳承、世代合作，展現國民黨前所未有的力量，強調「希望她不要參選」，大家庭裡的每個成員都不要出走。

(中國時報)

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