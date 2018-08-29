高思博籲南市府 提高受災戶補助

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中國時報
／台南報導

台南市水患災情慘重，國民黨台南市長參選人高思博28日偕黨團議員重炮抨擊，除要求水患期間前往金門出遊的副總統陳建仁，以及治水不力卻說謊卸責的行政院長賴清德謝罪下台外，也建議市府應動用第二預備金，比照高雄市將每戶受災戶補助金額提高到1萬5000元。

高思博及議員王家貞、林燕祝、李中岑等人說，當823金門在紀念當年的浴血保台時，南台灣卻是汪洋一片、豪雨成災，人民苦不堪言。然而，正副總統不紀念823戰役已屬不當，蔡英文總統還等到第3天才大陣仗坐雲豹車勘災，副總統陳建仁更早在24日全家同樂暢遊金門，對比南台灣許多災民損失慘重、欲哭無淚，陳建仁的歡樂金門行不啻在災民的傷口撒鹽。

高思博等人認為，此事被媒體報導後，副總統辦公室還請總統府發新聞稿道歉了事，反觀當年88風災時，民進黨要求加班勘災後陪岳父吃頓父親節飯的行政院祕書長薛香川下台，如今卻是置水深火熱之中的人民於不顧，顯然愧對台灣人民。

高思博等人還強調，宣稱「過去、現在治水的成敗，由我一肩扛起，所有責難到我身上為止」的行政院長賴清德，請問如何承擔責任？是否應該為在台南市長任內講大話欺騙鄉親卻治水破功，以及擔任行政院長後各種推卸責任毫無同理心的言論，向南台灣受苦受難的鄉親百姓謝罪？

高思博指出，接下來最重要的是災後善後，此次豪雨台南市的受災戶達8130戶，但市府每戶卻僅補助5000元，至少應該與高雄拉平，將每戶補助金額提高到1萬5000元，建議動用第二預備金支應；其次，申請手續應該從簡、認定從寬，以最快的速度將救助金送到災民手中。

市府回應表示，天災是難預測的，強降雨也無法事前精確預測，行政院已經全國一致加發2萬元，台南市因財政拮据，加碼部分市府會整體考量，也會特別加強弱勢的重建需要。

(中國時報)

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