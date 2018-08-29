百人陪同 謝文進參選市長

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

無黨籍新竹市議長謝文進28日在副議長許修睿等8位無黨籍新民意問政聯盟議員，以及民進黨籍議員鄭正宗與上百位支持者的陪同下，完成市長參選登記，他並宣示裝飾政績、活動至上的「飾政時代」必須結束。

謝文進昨天是在新民意問政聯盟無黨籍議員，包括副議長許修睿、議員吳國寶、陳啟源、陳清全、余邦彥、羅文熾、黃美慧、許文棟，以及民進黨的資深議員鄭正宗等人的陪同下完成登記，上百支持者搖旗呼喊「凍蒜」，聲勢浩大。

謝文進表示，希望新竹市更好的初衷不曾改變，但是新竹市面臨治理、信任、建設3大市政危機，很多幸福的假象不僅被市民質疑，還一一被專家學者拆穿。因此參選後要宣示裝飾政績、活動至上的「飾」政時代必須結束。

他此次參選市長的承諾是「政治歸零、建設新竹、百業興旺、市民平安」，他願意承擔責任，解決竹市的問題，並推動各項幸福城市願景工程，包括城市規畫、交通建設、舊城再生、觀光旅遊等，並用這4大市政支柱，復甦基層經濟。

不顧黨籍力挺謝文進的鄭正宗則表示，他是民進黨創黨員且是終身黨員，但他這次要陪同新民意黨團來登記市議員，民進黨近年搞內部分裂，讓他非常失望，現任市長也沒做好市政，希望新竹市民睜大眼睛。對此黨部主委翁枝弘表示深感遺憾，將會依黨規研議處理。

(中國時報)