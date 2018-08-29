用口水打的八二三炮戰

2018年08月29日 04:11 中國時報 包正豪

1958年爆發的八二三炮戰，過去60年來都是保衛台灣不受赤化的象徵，是台灣今天能夠獨立自主而不受共黨統治的關鍵因素，但是60年後的現在，八二三炮戰有了迥然不同的意義與詮釋，過去是硝煙下軍民齊心抵抗，如今卻是口水滿天的自我分化。

第一個用口水開炮的是民進黨副祕書長徐佳青，彷彿毒蛇噴著毒液，徐佳青從口中吐出：「八二三難道是民進黨在和共產黨打仗嗎？八二三不就是共產黨跟國民黨在打仗嗎？」她還更進一步質疑這場戰役的意義說：「如果今天這些去打仗的人，是犧牲台灣人民的性命去換取國民黨的勝利，這樣的紀念有意義嗎？」所以，一場讓台灣在風雨飄搖中能夠生存下來的戰役，犧牲眾多軍民生命的勝利，在民進黨徐佳青的口中竟然輕描淡寫地成為「一黨之私」。這個口水量遠遠超過823當日下在南台灣的大雨，在我腦海當中浮現的是，那台會吐水的公用電話機已經幻化成為徐佳青的臉，持續不斷地吐著水。

更讓人訝異的是，執政的民進黨上下，從中華民國總統蔡英文開始到其他人，都對此緘默不語，彷彿默認徐佳青的主張。徐佳青的主張是什麼？是今日台灣沒有國家和政府的團結一致，台灣有的只有「民進黨」和「非民進黨」，而只有符合民進黨個別政黨的利益和價值的事情才是對的，所以台灣是個非友即敵的分化社會。這樣匪夷所思的主張，從執政黨副祕書長的口中說出，然後執政黨全黨上下不發一語，再想想薩爾瓦多斷交時，民進黨大聲疾呼要團結一致，真是無比諷刺。

如果今天意見不合的是政策選擇，不合就不合，畢竟我們要尊重民主選舉的結果。選舉結果是民進黨獲勝，民進黨作為執政黨自然可以推動它想要的政策，譬如廢核，民眾有再多的不滿，覺得浪費公帑，都無可非議，因為這是民進黨要推動的政策，要反對就等下次選舉見真章。但是民主選舉不能改變某些基本的價值信念，不能拿來摧毀民主本身，譬如黨派不能夠凌駕國家之上，就是很簡單的概念。

如果今天徐佳青的「黨派論」可以被接受，那麼我們會面臨到的就是一個極端分裂的社會，分割人民的就是黨派分歧。因為我和你不同黨，所以我就可以否定你所有的一切，我們可以名正言順地拒絕繳稅，因為黨派不同，我為什麼要繳稅給一個由敵對政黨統治的政府？我們可以不斷地複製這樣的句型，去拒絕接受敵對政黨的統治。是的，如今不是執政和在野的區別，而是你死我活的敵對。

台灣社會終究還是有理智的人居多，經過幾天以來的熱烈討論，始作俑者徐佳青開始用話術來圓自己的錯誤，既是「個人意見不代表民進黨」，又是「遭媒體和特定人士斷章取義，本意並非如此」。然後徐佳青和民進黨開始冷處理，假裝這一切不存在，想著的是過幾天輿論風潮過去後，事情就沒了。可是，徐佳青開啟這場用口水打的八二三炮戰，她的敵人不是別人，正是你我身邊的親人朋友鄰居同學。徐佳青替你我選定陣營，然後要我們打得你死我活，而她和她的政黨正準備從此擷取政治利益。民主的台灣容不下這樣卑劣的政客，如果今天我們也雲淡風輕，無動於衷，殊不知，政治清洗就在等著我們！（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)