玩好玩滿如何解災民之痛

2018年08月29日 04:11 中國時報 華志豪

南台灣連日豪雨成災，軍警消弟兄不分晝夜全力搶救之際，副總統陳建仁卻被媒體舉發在8月24日水漫南台時舉家赴金門旅遊。就在災民連日的吶喊呼救，甚至氣得用肉身擋下蔡總統的勘災車隊時，陳建仁竟還能悠哉地將3天2夜的旅遊行程「走好、走滿」，沉醉在金門風情的餘韻中。蔡總統日前才在臉書上呼籲國人要「團結、團結、再團結」，他的副手竟是以這種方式和泡在水裡救災的軍警消弟兄們「團結」，無疑是賞了蔡英文一記耳光。

事件曝光後，陳建仁隨即透過總統府發言人致歉，但仍強調他「職務上沒有法定的災防職權」。民進黨籍立委王定宇甚至辯解是因為天候無法「預報」，致使陳建仁未能事前了解到會有如此重大災情。但我們來整理一下時間序，8月23日南部災情傳出時，蔡英文正和民進黨大員在台北參加音樂會，紀念他們的精神導師黃信介，鼓掌的畫面與南部災民的哀戚神情被民眾做成對照組在網上瘋傳，陳建仁竟然不知民情激憤，還在次日開心帶著家人去金門旅遊。

陳建仁一家24日抵達金門後，行政院長賴清德「上帝選擇雨下哪些地方」的談話再次引爆民怨，但陳建仁還是無動於衷，戴起口罩，大批軍警護駕他到小金門旅遊。25日蔡英文南下勘災，搭乘雲豹甲車進入災區被民眾擋駕趕下車的影片又在網上瘋傳，輿論譁然，陳建仁仍然好整以暇地到金門酒廠品味高粱酒，到翟山坑道參觀，直到26日才心滿意足地返台。這3天2夜，災區已是哀鴻遍野，王定宇竟還能硬拗說陳建仁無法預知？這種視災民為芻狗的心態，令人齒冷。

南台水患已重創國計民生數日，軍警消以及來自全台各地的義工沒日沒夜地與洪水拚搏，傳出了許多感人的事蹟。有位軍人休假剛到家隨即被召回救災，3歲女兒哭著不讓走的網傳影片讓人揪心。另一位剛休假返家的軍人，換洗的軍服未乾又被召回救災，無奈的妻子還得幫忙用吹風機把軍服吹乾。還有一位消防人員泡在水裡用餐，狼吞虎嚥之後又立馬投入救災工作…。陳建仁身為副總統，難道不是政府團隊的一分子？總統府發言人竟還能以「職務上沒有法定的災防職權」為他的失政失德搪塞卸責，獻媚護主的言行令人心涼。

2009年八八風災，民進黨是如何轟下薛香川和劉兆玄的。蔡政府執政以來內政民怨沸騰，外事束手無策，卻還一再向人民訴求團結。言外之意，蔡英文施政無方是肇因於「外力」的分化，並非是團隊無能。諷刺的是，團結訴求言猶在耳，副總統卻向全國人民做了最負面的示範，這樣的政府團隊還有臉要人民團結，只能套句農曆7月應景的話—見鬼了！

（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)